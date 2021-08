Guardan minuto de silencio por María Elena Chapa

José Luis Marroquín

Hora de publicación: 11:45 hrs.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado dedicó un minuto de silencio por la muerte de la ex titular del Instituto Estatal de las Mujeres, María Elena Chapa, quien falleció el pasado lunes a causa de cáncer.La petición fue hecha por la legisladora del PRI, Alejandra Lara.Durante la sesión, los representantes de los ochoa Grupos Legislativos del Congreso hicieron un homenaje a la ex diputada local.La sesión fue aprovechada para reconocer la trayectoria y destacar las acciones que hizo en vida."Incansable defensora de la equidad, la paridad y los derechos humanos, fue una mujer que se forjó en la búsqueda de las libertades civiles, que defendió hasta su último aliento los derechos de las mujeres y, en general, de los grupos de población en condiciones vulnerables", expresó la legisladora Alejandra Lara."En reconocimiento a su generosidad, enseñanzas y sabiduría, nos corresponde asegurar que la tarea que ella inició perdure; que las mujeres y niñas del país no demos ni un paso atrás en el ejercicio de nuestros derechos y que, juntos, sigamos construyendo una comunidad con oportunidades para todos".La legisladora del PT, Guadalupe Rodríguez señaló que fue en el Congreso donde Chapa ejerció y desarrolló su don de mando con sororidad."Nos unimos a este reconocimiento popular porque te nos adelantaste, pero no solamente en rendir tributo a la madre tierra, sino en las luchas de los movimientos por la plena emancipación y el empoderamiento de la mujer en Nuevo León y en México y en el mundo. Tu voz llegó a toda la orbe", reconoció Rodríguez.La trayectoria de Chapa también fue reconocida en la Tribuna del Congreso por la Diputada del PVEM, Ivonne Bustos; Claudia Tapia, de Independiente Progresista y Celia Alonso, de Morena.También dieron un mensaje la Presidenta del Congreso, Nancy Olguín; la Diputada de Nueva Alianza, María Dolores Leal y de Movimiento Ciudadano, Arturo Bonifacio de la Garza.El que el Grupo Legislativo del PRI, en conjunto con los diputados priistas electos, propusieron que se inscriba en letras áureas el nombre de María Elena Chapa Hernández en el muro de honor del Congreso del Estado.La propuesta fue presentada por el coordinador de la bancada del PRI, Álvaro Ibarra, y el próximo coordinador, Heriberto Treviño, quienes buscan reconocer el trabajo y la lucha que realizó Chapa en favor de los derechos de las mujeres."Esta solicitud es un reconocimiento a la vida y trayectoria de María Elena, pero más allá de ello, el que su nombre figure en el muro de honor es para recordarles a las y los legisladores que ocuparán una curul en el Congreso en los próximos años, su legado, el cual debe perdurar por mucho tiempo, si queremos lograr una verdadera igualdad sustantiva de las mujeres".El coordinador priista destacó que, sin importar los colores partidistas, durante los últimos años, Chapa impulsó diversas reformas para lograr la paridad en la designación y nombramiento a cargos públicos."Fue una mujer convencida de que la participación política y democrática es el medio fundamental para que los derechos de las mujeres sean representados, consciente de que la democracia necesita de las mujeres para preservar su autenticidad y, a su vez, las mujeres necesitan la democracia para cambiar los sistemas y leyes que les impiden a las sociedades lograr conjuntamente la igualdad", señaló.Si se quiere honrar la memoria de María Elena Chapa, es necesario sacar adelante reformas pendientes en favor de los derechos de las mujeres que aún están pendientes en el Congreso local, dijo Claudia Tapia.Durante su mensaje en el espacio luctuoso que realizó el Congreso local en memoria de la ex Senadora, ex Diputada y ex presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, la Diputada local independiente demandó cumplir con las reformas que ella impulsó."Tenemos pendientes diversas reformas importantes en materia de paridad de género, como lo es el dictamen en segunda vuelta de la reforma a la Constitución del Estado que busca establecer un lenguaje inclusivo y la igualdad en nuestros tres poderes y órganos autónomos", expresó."También se encuentra pendiente la reforma que presenté para establecer que el principio de paridad de género se aplique en las designaciones de cargos propios de la carrera judicial y otra iniciativa que busca transparentar y ciudadanizar el proceso de designación de la persona titular del Instituto Estatal de las Mujeres."Precisamente era el deseo de María Elena, que la generación de 'reemplazo', como ella decía, diera continuación a esta lucha. Por esa razón eligió a 35 mujeres y formar un grupo plural, la Red Paridad, donde estamos integradas muchas de las legisladoras aquí presentes."Sería un magnífico homenaje a su figura, y una manera de demostrar que estamos a la altura de su herencia, que saquemos adelante en esta Legislatura, la primera paritaria en la historia de nuestro Estado, las reformas pendientes, que sin duda contribuirán a un Nuevo León igualitario, más justo y más humano".*Con información de Miriam García