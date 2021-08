Hacen justicia a mujer indígena víctima de tortura

02 min 30 seg

Andrea Ahedo y Viridiana Martínez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En cuanto se abrió la puerta del penal, María Isabel San Agustín estalló en llanto al ver a sus padres y a su hermana.Tras 10 años de estar recluida por un secuestro que no cometió, fue liberada ayer de Santa Martha Acatitla."Feliz, feliz, se me hizo justicia", fueron sus primeras palabras al ser cuestionada sobre sus emociones en ese momento.Dijo que en casa la esperaban sus cuatro hijos, su familia y que no sabía qué haría en cuanto llegara a su hogar.María Isabel, mujer indígena de Hidalgo, fue aprehendida en julio de 2011 y presentada como miembro de una banda de plagiarios. Dos años después, fue sentenciada a 65 años de cárcel.Tras una década de purgar una pena injusta, había perdido las esperanzas."Nunca me lo imaginé (que este día llegaría). Espero que esto sirva para todas las que están aquí injustamente. Que se les haga justicia porque aquí la mayoría de la población es inocente", dijo.Cuando se le cuestionó sobre su detención prefirió no hablar y caminó junto con sus padres hacia una camioneta.Su padre Rosendo contó que desde el pasado jueves se les había notificado que María Isabel sería puesta en libertad, pero ellos no creían tampoco la noticia."El jueves vemos las noticias, después de como dos horas, nos habla la Jefa de Gobierno. Nos notifica, nos dice. Aún así no lo creíamos porque la verdad era difícil después de tanto tiempo, tantos años pero, gracias a Dios, ahí está mi hija. Ya la tenemos", indicó.Él era quien visitaba más a menudo a su hija en el penal: "yo estaba con ella en las buenas y en las malas, motivándola, como digo, llegaba yo, lloraba yo, regresaba llorando por la injusticia", contó."Me siento muy emocionado y la verdad no tengo palabras para agradecer a toda la gente."Esperemos que nunca vaya a volver porque mi hija es inocente. Ya se hizo justicia, la verdad, gracias a Dios", dijo.En 2018 la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ordenó la reposición del proceso para que se le aplicara el Protocolo de Estambul, con el cual se acreditó que fue torturada.Con información de Selene Velasco