Hacen largas filas bajo la lluvia para vacuna en Xochimilco

02 min 00 seg

Fernando Merino

Hora de publicación: 13:04 hrs.

Los efectos del huracán "Grace" complicaron la logística de vacunación en la Alcaldía Xochimilco, a decir de algunas de las miles de personas que esperaron por más de cuatro horas para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer, pues la lluvia constante no dio tregua desde la madrugada de este sábado, cuando ya había varias personas esperando su turno.Largas filas, confusión a la hora de formarse y cientos de personas que no les correspondía recibir la vacuna por no vivir en la Alcaldía, que terminaban siendo regresadas por el personal de vacunación, fue una constante que mencionaron quienes a pesar del mal tiempo no claudicaron en la encomienda.Ese es el caso de Mariana, quien llegó a las 6:00 horas al Deportivo Xochimilco para recibir la primera dosis de Pfizer, entre una lluvia incipiente y la falta de protección para resguardarse durante las más de cuatro horas que tuvo que esperar hasta ser vacunada.Desde que la joven de 25 años llegó, la lluvia ya estaba presente. De las 11 personas que llegaron con ella y que esperaban ser vacunadas solo nueve lograron el cometido, pues las dos personas que no recibieron la vacuna no pudieron acreditar su residencia en la demarcación.Sobre el tema de las personas que intentaron vacunarse pese a que no les correspondía, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, pidió a los jóvenes de 18 a 29 años de abstenerse a acudir para evitar saturación en el Deportivo de Xochimilco al presentar comprobantes falsos."Cuando nos adelantamos ponemos en riesgo garantizar el derecho a la vacuna a quien en ese momento le corresponde. Hemos aplicado cerca de 9.5 millones de dosis en la Ciudad, el 95 por ciento del mérito para que opere de manera ágil y cómoda ha sido respetar su sede, horario y turno", escribió el funcionario público en sus redes sociales.