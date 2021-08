Hago del arte mundos vivos.- Von Gunten

UN CREADOR COMBATIVO

Un verdadero enfrentamiento plástico

EL MÚSICO QUE NO FUE

PREPARAN HOMENAJE GRÁFICO

El pincel de Roger von Gunten (Zúrich, 1933) no para. En su estudio, en la planta superior de su casa, en una zona boscosa de Tepoztlán, trabaja en un cuadro en homenaje a uno de sus amigos más entrañables, el escritor Juan García Ponce (1932-2003), cercano a los pintores de La Ruptura.Una generación congregada alrededor de la Galería Juan Martín, fundada en 1961, e integrada por los artistas Lilia Carrillo, Francisco Corzas, Manuel Felguérez, Alberto Gironella, Arnaldo Coen, Gabriel Ramírez, Fernando García Ponce, hermano de Juan, y el propio Von Gunten."Juan era alguien tan despierto, tan entendido, y Fernando en la pintura; él y Manuel Felguérez, quizás, eran como el alma de La Ruptura", señala en entrevista el pintor de origen suizo, naturalizado mexicano en 1980.Afincado en el País desde 1957, Von Gunten cree que llegó en un momento oportuno, con las instituciones oficiales cerradas a todo lo ajeno a la Escuela Mexicana de Pintura, pero con las galerías Prisse, Antonio Souza y de Arte Mexicano receptivas para otro grupo de artistas, distanciados entonces de los preceptos dominantes.En el catálogo de la retrospectiva Mirador, expuesta en 2003 en el Museo José Luis Cuevas, el propio Cuevas, otro de los célebres rupturistas, escribió: "Von Gunten descubre el color de México, pero no aquél a que nos tenían acostumbrados Diego Rivera y sus seguidores".Vino en plan de aventura para recorrer América desde Nueva York hasta la Patagonia, siguiendo la ruta de la Carretera Panamericana, pero México lo atrapó. Había aprendido español en Ibiza, donde vivió año y medio.La Ciudad de México, con sus 2.9 millones de habitantes de entonces, le pareció demasiado grande y buscó en el mapa un lugar de costa: después de ocho horas en autobús descendió en Manzanillo, donde se puso a pintar.Su padre, contador, era pintor de fines de semana y le dejaba usar sus pinceles."A los 7 años ya pintaba al óleo; a mi manera, pero ya tenía el contacto con el material, que siempre es algo muy importante", cuenta el artista de 88 años.Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Zúrich, cuyo director era Johannes Itten, cuya teoría del color ha sido fundamental en su trabajo.Un artista que parte del punto para la composición y que trata de hacer de sus cuadros "mundos vivos", que no sean artefactos, expresa.La primera invitación a exponer provino de la Galería Antonio Souza en 1957, donde conoció a Carrillo, Felguérez y Vicente Rojo, rupturista recientemente fallecido, para después unirse a la Juan Martín, que "buscaba impulsar un coleccionismo mexicano", y espacio con el cual sigue trabajando hasta el día de hoy.Von Gunten participó, en 1966, en la muestra Confrontación 66, en el Palacio de Bellas Artes.Él ríe al recordar el ejemplar de la revista de nota roja Alarma que dio cuenta de una trifulca, con puñetazos y cuadros rotos, alrededor de esa exposición, que concentrada en las últimas corrientes pictóricas del País."Gran trifulca de artistas en Bellas Artes, y parece que la culpa la tuvo un tal señor Kandinsky", recuerda el artista, parte de aquella muestra.La convocatoria a aquella exposición permitió a la generación de La Ruptura "tomar por asalto el Palacio de Mármol y firmar el acta oficial de defunción de la pintura mural y la vieja escuela mexicana", según escribió el crítico de arte Jorge Alberto Manrique en "Una visión del arte y la historia", un texto retomado hace 5 años por el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY) a propósito de la muestra Confrontación 66. Cincuenta años, 1966-2016, conmemorativa a la exhibición "rupturista".Von Gunten también tomó parte del Salón Independiente, que, a la larga, se posicionó como la principal protesta artística de los últimos 50 años en México, agrupando a artistas de distintas posiciones estéticas y políticas.En desacuerdo con la Exposición solar de la Olimpiada Cultural de México 68, artistas se organizaron, sin jurado ni premios, ni tampoco un programa político explícito, para no exponer más en los espacios del INBA ni en las bienales oficiales.Manrique llamaría al Salón Independiente como el "verdadero arte actual".A excepción de siete años que vivió en Michoacán, vive en Tepoztlán desde el 68, aun cuando perdió su primera casa en un juicio "kafkiano", define, en el que fue condenado a pagar 213 mil dólares que le reclamaba la Promotora de Arte Pictórico.Para ello, pintó una secuencia de 19 cuadros titulada Espejo, donde plasmó la historia de injusticia para "insistir en la dignidad del arte". Esos cuadros fueron rechazados como pago por la contraparte y se procedió a rematar su casa-estudio.En protesta, Von Gunten creó el Cubo No, que encadenó al portón de la entrada. El día del desalojo, el 22 de mayo de 2006, no hubo manera de encontrar en Tepoztlán a un cerrajero disponible para quitarlo.Entre los placeres de Von Gunten están la literatura y la música. Estudió a la par de pintura, composición musical, pero su maestro lo hizo abandonar al decirle que no tenía vocación. "Fue un golpe muy duro. Incluso tuve que entrar a terapia", cuenta.En un viaje a Suiza destruyó toda la música que había compuesto."No me lamento, porque no creo que fuera algo muy valioso", dice."Un concierto para oboe y cuerdas, cuartetos para cuerdas.... Estaba tan desanimado por esta sentencia de que no tenía vocación, que para qué guardar algo que no servía".Pero tampoco quiere verlo como una tragedia; le consolaba saber que podía disfrutar de discos y tocar la flauta. "Ya no toco la flauta, ya no tengo soplo". Aunque llegó a participar con la orquesta de Carlos Esteva con el Concierto de Brandenburgo No. 4 , de Johann Sebastian Bach. La culminación de una vida como músico, según expresa.Pero sí sigue pintando. "La edad tiene lo suyo", dice, "pero no me quejo".El Museo Nacional de la Estampa (Munae) le rendirá un homenaje a Von Gunten, también maestro de la gráfica, con una retrospectiva que tendrá lugar en agosto.Emilio Payán, director del Munae, anticipa que la exposición planeada ocupará tres salas con un despliegue en orden cronológico de unas 40 o 50 piezas, incluidas una decena que pertenece a la propia colección del recinto."Es un gran maestro de la gráfica que domina las técnicas del grabado. No es fácil, no cualquiera las domina", señala el titular del espacio."(Von Gunten) a veces toma un óleo y lo pasa al grabado, no lo copia, pero sí lo interpreta. Sus círculos, sus burbujas, que hace mucho; sus colores, los pasa al grabado, que es difícil, pero él lo hace magistralmente".Como también ha llevado la gráfica a su pintura, puntualiza Payán.El artista disfruta el factor sorpresa de la primera impresión en la gráfica, mientras en la pintura todo está a la vista."Hay una cosa misteriosa, es algo inspirador no ver lo que pasó hasta que tiene tres o cuatro placas impresas en papel, entonces sabe lo que hizo, si logró algo o no", dice.El artista ha trabajado en una gran cantidad de talleres de grabado, no sólo en México, como en Ediciones Multiarte, taller de Enrique Cattaneo, sino también en París."Será la primera retrospectiva de gráfica de Von Gunten", señala Payán.El título tentativo de la exposición sería Roger von Gunten/Roger von Gunten, y estará a cargo del equipo curatorial del Munae.