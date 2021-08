Hallan deambulando solo a niño de 5 años

Hora de actualización: 14:08 hrs.

Mario Álvarez

Hora de publicación: 12:23 hrs.

Un niño, de unos 5 años, con Síndrome de Down, fue localizado deambulando por calles de la Colonia Unidad Modelo.Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar y aseguraron al menor para tratar de ubicar a sus padres.Poco antes de las 12:00 horas, el niño fue localizado en la calle Moctezuma, entre Uxmal y Mitla, en la Colonia Unidad Modelo.Se dijo que el menor vestía playera blanca con imágenes infantiles, bermuda a cuadros blanco, rojo y azul, así como calzado gris.Una hora después, hermanitos del niño llegaron a la casa donde lo tenían los rescatistas.Los menores mencionaron que ya buscaban a Abraham, como identificaron al menor.Posteriormente al sitio llegó la mamá, quien dijo que estaba preparando la comida y no se dio cuenta de que su hijo se salió.Refirió que al menor regularmente lo cuida una tía, quien también estaba ocupada y no se percató de la salida de Abraham.Añadió que tienen su domicilio en la Colonia Genaro Vázquez, que está contigua a la Unidad Modelo.Las autoridades esperaban a que DIF resolviera si entregaba de manera directa al niño a la mamá o iban a requerir de una investigación.