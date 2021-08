Han legitimado contratos 800 mil trabajadores

02 min 30 seg

Verónica Gascón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El proceso de consulta en la planta de General Motors, en Silao, solo es uno de los poco más de mil 500 que se han hecho y en los que trabajadores han participado para legitimar o rechazar el contrato que los rige.Según la Secretaría del Trabajo, son 800 mil los trabajadores que hasta el momento han opinado sobre sus contratos colectivos, lo cual va en línea con las obligaciones que México asumió en el T-MEC.La consulta que se realizó en la planta en México de la armadora de origen estadounidense, General Motors, sentó un precedente para futuras consultas, de acuerdo con abogados laborales."Derivado de la situación en General Motors, muchas empresas comenzarán a tomar con la seriedad debida la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo, ya que de contrario, corren el riesgo de que el Contrato Colectivo sea archivado y como consecuencia los trabajadores busquen otro, de la mano de otra representación sindical más radical", comentó Germán de la Garza, socio líder de servicios laborales de Deloitte.Aseguró que los trabajadores comenzarán a entender la importancia que tienen sus decisiones y es muy probable que se registren movilizaciones en diversos centros de trabajo."Muchas empresas que tienen hoy en día contratos colectivos no activos o de protección, deberán analizar si en su centro de trabajo es necesaria una representación sindical real que permita hacer frente a los nuevos tiempos", consideró De la Garza.Jorge Sales, especialista en derecho laboral y socio para México de Littler, anticipó que se espera que haya controversia en la legitimación de futuros contratos colectivos que tenga el sindicato que perdió en General Motors, cuyo líder es Tereso Medina."Es un líder activo con presencia en la industria automotriz, los siguientes casos complicados van a ser todos los casos donde este sindicato se vea involucrado. Desde el punto de vista jurídico, este líder sindical es el enemigo a vencer por las nuevas corrientes sindicales: Los contratos que tenga Tereso Medina están en riesgo", opinó.Como parte de la reforma laboral, los sindicatos deben poner a consulta de los trabajadores que representan el contenido del contrato colectivo y tienen hasta mayo del 2023 para realizar este proceso.Si los organismos sindicales no ejecutan los cambios, los contratos desaparecerán.Se estima que en el País existen alrededor de 500 mil contratos colectivos, la mayoría de los cuales son de protección, es decir, que no representan a los trabajadores porque hay acuerdos entre sindicato y empresa para beneficiar los intereses patronales.