Hasta el infinito y más allá

Rodolfo Navarrete Vargas

en EL NORTE

3 min 30 seg

En la reunión de política monetaria de la semana pasada, el Banco de México volvió a aumentar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, para llevarla a 4.50%. Esta acción era ampliamente esperada, aunque fue producto nuevamente de una decisión dividida entre los miembros de la Junta de Gobierno. Además, tal como se había anunciado con anterioridad, el comunicado fue acompañado de la publicación de la nueva trayectoria esperada para la inflación en los próximos ocho trimestres, misma que es más elevada que la anterior y prevé la convergencia hacia el objetivo en fecha posterior a la estimada inicialmente.



Al igual que en la reunión anterior, el banco siguió reconociendo que la inflación se está viendo afectada por choques transitorios de oferta, por lo que justificó el alza de la tasa de interés en el temor de que los elevados niveles inflacionarios "pueden implicar" riesgos para la formación de precios y las expectativas sobre la inflación.



Por su parte, es probable que los dos miembros de la Junta que votaron en contra del alza hayan seguido insistiendo en que al no haberse registrado modificaciones en las expectativas inflacionarias de mediano y largo plazos, no se justifica una nueva alza de la tasa de interés, no solo porque no es efectiva para bajar la inflación en circunstancias en que no existen presiones estructurales de demanda, sino también porque impone un costo mayúsculo para la recuperación económica mexicana.



Pese a ello, la duda en el mercado sigue siendo la misma: ¿qué va a pasar en las siguientes reuniones?. De acuerdo a las señales enviadas por el banco y a la correlación de fuerzas a su interior, todo despenderá de las cifras de la inflación que vayan apareciendo. Si superan claramente la nueva trayectoria, el banco no tendrá más opción que volver a subir la tasa de interés referencia. Por el contrario, si no la superan, la dejará sin cambios.



Pero, este esquema tiene un error de origen, que amenaza con llevar a incrementar indefinidamente la tasa de interés. Tanto el banco central como el mercado se están viendo demasiado optimistas con respecto a los próximos resultados inflacionarios. Esto a consecuencia del poco entendimiento del carácter actual de la inflación y de sus características. La inflación que estamos viviendo es sui generis, porque responde especialmente a choques de oferta variados e impredecibles, lo cual dificulta poder estimar o predecir su comportamiento futuro.



Esto se ha visto reflejado claramente en el estrepitoso fracaso de las estimaciones inflacionarias durante los siete primeros meses del año. La inflación se ubicó sistemáticamente muy por encima de las proyecciones, porque a ciencia cierta no sabemos por dónde vienen los choques.



Si tanto el banco central como los economistas del sector privado hemos fallado flagrantemente en la estimación de la inflación en estos siete primeros meses, ¿cuál es la probabilidad de que sigamos haciéndolo en lo que resta del año?. Obviamente que alta. Pero, peor aún, en vista de que tanto el banco como el mercado están estimando que la inflación de la segunda parte del año se va a comportar mejor de lo que lo había hecho en promedio en los últimos diez años. ¿De dónde sale semejante conjetura, si la inflación en los siete primeros meses se ubicó por encima del promedio correspondiente?



Como puede desprenderse de lo anterior, la actual postura monetaria del banco central y la nueva trayectoria estimada para la inflación auguran un incremento indefinido de la tasa de interés de referencia en México. A no ser que el banco procure un mejor entendimiento del fenómeno inflacionario que estamos viviendo. Mientras tanto, la inflación seguirá sorprendiéndonos al alza. La última sorpresa, por ejemplo, podría venir del estrechamiento de los cuellos de botella por el lado de la oferta que podría provocar la paralización parcial que dispuso el gobierno chino del tercer puerto más grande del mundo debido a la COVID.



Director de Análisis y Estrategias de Inversión Vector Casa de Bolsa