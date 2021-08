¡Hasta siempre!

ELENA S. GAYTÁN

ASÍ LO RECORDARÁN

Hora de publicación: 18:37 hrs.

Como un excelente ser humano, así recordarán asus familiares y amigos, quien falleció a los 74 años, a causa de cáncer, elEl vecino nació elSus padres fueronconoció aen La Purísima, con quien compartió 49 años de su vida.La pareja se casó en la, el 17 de diciembre de 1971 y juntos procrearon aSus 12 nietos le recuerdan como un gran abuelo, quien compartía con ellos sus experiencias.Profesionalmente, se desempeñó como Ingeniero Químico en las empresas Vitro y Lamosa.Años después, fundó su propio negocio, Armstrong McCall, de productos de belleza profesionales.El vecino radicaba en Guadalajara desde hace cinco años, pero residió en Contry La Silla y El Uro, por muchos años. Sus cenizas descansarán en la Parroquia Cristo de la Montaña, en septiembre de este año."Gracias por tantos años de felicidad, por tu apoyo incondicional, porque juntos formamos una familia tan numerosa. Estarás en mi mente y corazón"., esposa"Fuiste un gran ejemplo de positividad, rectitud, amor y fortaleza. Seguiré tus pasos para honrar tu memoria"., hija"Supiste enseñarme a vivir, a formarme y dar amor, a través de tu ejemplo"., hijo"Fuiste un gran ejemplo para tu familia. Me siento orgullosa de ser tu hija"., hija"Oro porque ya estés disfrutando de la gloria de Dios. Te agradezco haber sido mi hermano y sé que algún día estaremos juntos"., hermana"Tantos bonitos recuerdos que se quedan en mi mente, son imposibles de olvidar. Te llevaré en mi corazón, para siempre"., nieta"Nunca voy a olvidar los lugares adonde me llevaste y las conversaciones. Te voy a extrañar mucho"., nieto"Gracias por todo lo que me has dado, me ayudaste a cumplir mis sueños. Eres el mejor abuelo del mundo"., nieto