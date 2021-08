Hicieron todo para perder

· Cuando fallas un penalti y dos de tus jugadores salen expulsados por imprudentes entradas, difícilmente puedes aspirar a algo más que no sea un empate.



Sí, la indisciplina puso en predicamento el triunfo, tanto como la falla de Vincent Janssen, sin embargo, aún con 11 jugadores en el campo, Rayados fue incapaz de imponer condiciones ante el Mazatlán.



Por donde se le vea, lo que dijo Javier Aguirre es certero, quizá ni el punto merecían sacar del "Kraken".



Se fueron tres partidos del Torneo Grita México A21 para el Monterrey y a los del "Vasco" no se les ve un estilo definido de juego. Cierto, les faltan piezas, pero de nuevo queda en duda la profundidad del plantel.



La inexperiencia les jugó una mala pasada a Sergio Villarreal y a Ángel Zapata, pero tienen espacio para crecer. Lo que no se puede explicar es lo de Janssen. El neerlandés simplemente no puede con el paquete.



A dos años de su fichaje, la irregularidad del europeo no sólo preocupa, prácticamente confirma que no estará a la altura de Rogelio Funes Mori, y en el mismo tenor anda Matías Kranevitter, quien se queda corto cada que juega por Celso Ortiz. Si a eso le suma que Maxi Meza volvió a desaparecer, el resultado es muy poco juego.



Los Rayados han ido recuperando jugadores, pronto se incorporarán los medallistas olímpicos. ¿Serán suficientes ellos para encontrar su mejor nivel?



Ah y ya viene la Liga de Campeones de la Concacaf. En esa no pueden fallar.