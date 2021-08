Himno obsoleto

Carlos Gershenson

en EL NORTE

4 min

Me incomoda el Himno Nacional Mexicano. No por falta de patriotismo. Sólo no creo que el himno represente los valores que México necesita en 2021.



Sé que mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero de cualquier manera, quisiera presentar mi caso: Nuestro himno es obsoleto. Y valdría la pena actualizarlo. No tengo nada que criticar al patriotismo (que no debería de confundirse con nacionalismo), pero sí a las peculiaridades a las que alude nuestro himno de 1854.



En esos años, antes de las Leyes de Reforma, no era problema incluir alusiones al arcángel divino o al dedo del dios católico. Había una religión principal impulsada por una iglesia con bastante poder. Pero nuestro artículo 3o. constitucional dicta una educación laica. ¿No caemos en contradicción cada lunes (antes de la pandemia) al obligarnos a cantar el himno? Habría que ajustar la primera estrofa.



El himno fue compuesto dentro de un contexto de guerra constante, que no tendría pausa hasta el porfiriato. La situación ha cambiado considerablemente. México se ha forjado una imagen pacifista en sus relaciones internacionales, siendo un ejemplo el Tratado de Tlatelolco en 1967. Me pregunto si se entonó el himno para celebrarlo. Para evitar las contradicciones, tendríamos que ajustar el resto del himno. Ya mejor empecemos de nuevo.



Aprovechando el viaje, en el himno subyace un machismo implícito, que estamos intentando eliminar. No se dice mucho sobre el papel de las mujeres, que también tienen derecho a ser patrióticas, pero son relegadas a parir soldados y a sepultar héroes.



Otro detalle sutil es la estandarización. Si alguien no tiene afinidad por la lucha, ¿quiere decir que no es patriota? Me parece que nuestro himno debería de incluir a todos los mexicanos en nuestra rica diversidad.



No estoy juzgando al himno en el contexto en el que se creó. Quiero discutir su utilidad en nuestro contexto globalizado de 2021. ¿Qué valores contemporáneos podría incluir un himno para el México del siglo XXI? Justicia, equidad, derechos, compasión, educación, trabajo, ciencia, arte, deporte, paz, verdad, familia, amistad, benevolencia, respeto, honestidad, elegancia, salud, mesura, amor, naturaleza, hospitalidad, creatividad, unión, desarrollo, progreso... hay de dónde escoger. Me parece que estos temas actuales son mucho más patrióticos que hablar de guerra, cañones, guirnaldas y sepulcros.



Nuestro himno es tan anacrónico, que no sería apropiado siquiera para las Fuerzas Armadas, ya que desde 1945 las acciones militares han sido principalmente de seguridad interior (DN-II) y protección civil (DN-III). Ya ni hablemos de todas las tareas que han adoptado recientemente.



Pero ¿se puede cambiar el himno? Veamos un ejemplo histórico. El Imperio Ruso usaba como himno "Dios Salve al Zar" hasta la primera revolución de 1917. Después, la Unión Soviética usó "La Internacional". En 1943 se creó un nuevo himno, el cual fue modificado cuando las atrocidades de Stalin se hicieron públicas. Después del colapso de la Unión Soviética, La Federación Rusa adoptó la "Canción Patriótica" de Glinka. En 2000, se retomó la melodía del himno soviético pero con una nueva letra. Lo que quiero ilustrar es que nada nos impide actualizar nuestro himno. Más aún, no es necesario cambiar la melodía, sólo la letra, la cual bien podría perdurar en un museo en su contexto original.



Imaginemos una patria que no demanda un tributo sangriento. Imaginemos una patria con amor para todos, con deseos de que tengamos éxito, con empatía hacia nuestros errores, donde nuestras similitudes nos unen más de lo que nos separan nuestras diferencias. Imaginemos un himno que nos motiva a ser mejores personas.



Hay un obstáculo potencial. Si algún partido político se propusiese actualizar nuestro himno, aunque no pretenda infiltrar su ideología, los partidos opositores lo rechazarían. Necesitamos un himno no sólo ciudadano y actualizado, sino que sea apto tanto para hombres como para mujeres. Para jóvenes y mayores. Para norteños y sureños. Para chairos y fifís. Para americanistas y chivistas. Para carnívoros y veganos. Para gruperos y rockeros. Para ciclistas y cochistas. Para románticos y cínicos. Para materialistas y nihilistas. Que nuestra diversidad sea nuestra fortaleza, no nuestra perdición.



Poetas y músicos: el reto está en su cancha.





@cgg_mx







Carlos Gershenson García es investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es líder del Laboratorio de Sistemas Auto-organizantes. Es doctor en ciencias por la Universidad Libre de Bruselas. En su trabajo combina ciencia, ingeniería, filosofía y arte para comprender, construir, pensar y crear sistemas complejos. @cgg_mx