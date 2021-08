Honran en Denver a La Malinche

Erika P. Bucio

¿Una traidora?

Exploran arquetipos

La vida y legado de la Malinche será objeto de una exposición en el Museo de Arte de Denver, la primera en reunir un acervo que abarca cinco siglos de historia.Traidora, sobreviviente, ícono: El legado de la Malinche exhibirá obras de la mujer indígena, intérprete de Hernán Cortés, desde el siglo 16."No ha habido una exposición que reúna todas las imágenes a lo largo de cinco siglos de la Malinche", subraya Victoria I. Lyall, curadora del Centro Jan y Frederick Mayer de arte de la América antigua del museo.El único antecedente es una muestra enfocada en el personaje, en Austin, en el Mexic-Arte Museum, en los años 90, llamada Rethinking La Malinche.Malintzin, joven indígena esclavizada y de gran "habilidad lingüística", jugó un papel clave en las "las transacciones, negociaciones y conflictos entre los españoles y las poblaciones indígenas de México".De acuerdo con Lyall, la exposición se enmarca en la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, pero, debido a la pandemia, debió ser reprogramada y abrirá en febrero de 2022."No queremos celebrar sino conmemorar, lo podemos hacer de una forma distinta ofreciendo una perspectiva diferente y qué mejor forma de atender la narrativa de la mujer que fue protagónica en este conflicto", expone Lyall, quien trabajó con la curadora independiente Terezita Romo y Matthew H. Robb, curador en jefe del Fowler Museum de la Universidad de California.Una exposición que, de acuerdo con el museo, pretende "analizar las condiciones que han llevado a la apropiación y adaptación de su imagen con el propósito de representar identidades culturales y políticas".Así como busca leer el impacto duradero de la Malinche en comunidades de México y Estados Unidos, cuya relevancia toca el "empoderamiento de la mujer, el indigenismo y la identidad nacional".Desplegará 68 obras creadas por 38 artistas de México, Francia y los Estados Unidos con perspectivas desde el siglo 16, como el Códice Azcatitlan, resguardado en la Biblioteca Nacional de Francia, hasta representaciones contemporáneas.Además de comisionar a la artista chicana afincada en Los Ángeles, Sandy Rodríguez, para crear un mapa de la vida de la Malinche mientras que la diseñadora de modas Carla Fernández elaborará una reinterpretación de su atuendo. Ambas piezas serán develadas cuando la exposición sea inaugurada.En la narrativa dominante, la Malinche ha trascendido como una traidora, pero Lyall plantea: "¿A base de qué (algunos artistas) ven a la Malinche como una traidora? ¿Cuál fue el motivo? ¿Su conversión a la cristiandad? ¿La caída del imperio azteca?".En este discurso, refiere la curadora, destaca la masacre de Cholula, perpetrada en octubre de 1519 por tropas españolas y tlaxcaltecas. De acuerdo con el historiador Federico Navarrete, en Noticonquista, Cortés aseguraba que en un par de horas sus tropas mataron a 3 mil hombres, aunque Francisco López de Gómara, su historiador oficial, hablaba de 6 mil víctimas. El número exacto resulta imposible de saber, aclara Navarrete, pero se contarían por miles."Bernal Díaz del Castillo dice básicamente que fue culpa de Malinche, aunque él no le echa la culpa así, me explico: él cuenta que una viejita va y le dice: 'sal de Cholula porque van a masacrar a los españoles'. ¿Qué hace Malinche? Le da las gracias y le cuenta a Cortés, quien masacra a la población. Hay distintas narrativas, que no pensamos que fue así necesariamente, pero hay raíces para explorar esa traición", dice la curadora.Navarrete expone que la mayoría de las versiones españolas insisten en que los expedicionarios españoles encabezados por Cortés habían recibido noticias de que los cholultecas planeaban atacarlos, a instancias de Moctezuma, gobernante de los mexicas."Estas noticias provenían mayoritariamente de los tlaxcaltecas, quienes sentían una marcada animadversión hacia los habitantes de Cholula por disputas entre ambos señoríos. Fueron a su vez confirmados por la misma Marina."Significativamente este es la única ocasión en que Cortés menciona de manera directa a su intérprete indígena, buscando claramente implicarla en la decisión de realizar el ataque", plantea Navarrete en su texto.Camilla Townsend, autora de la biografía Malintzin. Una mujer indígena en la conquista de México, explica en el catálogo de la exposición que desde una perspectiva indígena a la Malinche se le ve como una buena negociadora, con liderazgo.Lyall explica que la exposición estará organizada en cinco arquetipos: La lengua/The Interpreter, La indígena/The Indigenous Woman, La madre del mestizaje/The Mother of a Mixed Race, La traidora/The Traitor y "Chicana": Recuperaciones contemporáneas/ "Chicana": Contemporary Reclamations.La Malinche hablaba náhuatl y maya con fluidez, y lo aprovechó para sobrevivir. Fue entregada a los expedicionarios españoles como esclava, cuando era una adolescente, aprendió español y se volvió indispensable para Cortés como su negociadora política. Bautizada como Marina, su nombre derivó en Malintzin, Malinche, pero no hay registro del que le fue dado al nacer.En La Indígena, ejemplifica, se explora su identidad, su papel cómo mujer indígena en las negociaciones y luego, en la formación de una mitología de la nación moderna mexicana, híbrida. Para dar paso a La madre del mestizaje con obras de pintores como Jorge González Camarena, así como pinturas chicanas con Malinche como madre del primogénito de Cortés, Martín Cortés, que "engendra esta población moderna", una identidad nueva.La Traidora explora el impacto del ensayo de Octavio Paz, "Los hijos de la Malinche", publicado en El laberinto de la soledad, donde Malintzin es presentada como una mujer violada y traidora, y sus representaciones en el arte.El poeta escribió: "Si la Chingada es una representación de la Madre violada, no me parece forzado asociarla a la Conquista que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias. El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al Conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche".La sección final se ocupa de las perspectivas contemporáneas de los siglos 20 y 21, con la reivindicación de su figura por parte de escritores y artistas como una superviviente, y fuente de inspiración para creadoras chicanas y mexicanas.Por ejemplo, en el collage fotográfico de la mexicana Mercedes Gertz, Guadinche (2012), la artista se retrata con el vestido de novia de su madre, en una clara alusión a la composición de la imagen guadalupana.Parte de este último núcleo, será el espacio interactivo, en colaboración con la Universidad de Colorado, que resalta la conexión con la cultura chicana de Denver, epicentro del movimiento y arte chicanos en Estados Unidos. Los visitantes explorarán de manera digital, con pantallas táctiles, la obra recién adquirida por el museo Tillett Tapestry (Tapiz de Tillett), de poco más de 30 metros, que representa la campaña de 36 meses de Cortés.Traidora, sobreviviente, ícono: El legado de la Malinche, a exhibirse del 2 de febrero al 8 de mayo de 2022, viajará al Albuquerque Museum y al San Antonio Museum of Art.