HORÓSCOPOS

LEO

Hora de publicación: 17:29 hrs.

(23 de julio al 23 de agosto)Los Leo pueden ser considerados como los más generosos del zodiaco, pues nunca escatiman en brindar su apoyo moral o económico a quienes lo necesitan. Otra de sus grandes cualidades es el gran respeto que sienten por la amistad, ya que para ellos la lealtad y confiabilidad siempre deben respetarse. Gracias a su humildad y calidez, les agradan a casi todo el mundo. También los caracteriza su gran capacidad y destreza como anfitriones, y no hay un solo evento del que no salgan airosos y recibiendo múltiples felicitaciones. No suelen estar solos por mucho tiempo, porque las interacciones son parte de su naturaleza.