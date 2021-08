Iban por mujer ejecutada en Monterrey

Las investigaciones del caso de la ejecución de una pareja, anoche en la Colonia René Álvarez, en el norte de Monterrey, apuntan a que se trató de un ataque directo contra la mujer.Trascendió que durante la madrugada las víctimas no vivían en el domicilio donde fueron victimados, incluso trataban de establecer un vínculo entre ambos, pero al parecer no lo tenían.Una fuente allegada al caso, agregó que el hombre era conocido en la zona, se llamaba Miguel, de uno 40 años, se dedicaba a la recolección de basura, y vivía en condición de calle.A la mujer, los vecinos no la conocían, y presuntamente estaba de visita en la casa donde se registró el ataque.Aunque los dos fueron identificados por las autoridades, las identidades no habían sido dadas a conocer.El hombre y la mujer fueron ejecutados afuera del domicilio por hombres armados que pasaron en un vehículo, a las 22:40 horas, en la calle Soya en el cruce con Federal.Se dijo que pasó un vehículo y desde el interior al menos dos hombres dispararon en varias ocasiones contra ellos.El hombre cayó muerto, víctima de un impacto en la cabeza, mientras que la mujer recibió dos balazos.Los cuerpos quedaron tirados en la banqueta, detrás de un auto estacionado, según trascendió.La fuente señaló que quedaron regados casquillos calibre 9 milímetros y un arma larga.Datos preliminares señalaron que el hombre era moreno, delgado, cabello corto rapado, canoso, bigote y ojos color café.Tenía múltiples tatuajes en tórax y ambos brazos, además vestía pantalón de mezclilla y tenis azules, sin playera.La mujer tenía entre 30 y 35 años, de complexión robusta, aperlada, cabello largo rojo y tenía un tatuaje en antebrazo izquierdo.Vestía blusa rosa de tirantes, pantalón de mezclilla roto con tenis tipo Converse blancos.Según se informó, presentaba herida por arma de fuego en abdomen y codo derecho.El doble crimen estaría ligado con el narcomenudeo en el sector.