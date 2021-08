Identifican a ladrón detenido en San Pedro

El presunto delincuente detenido ayer por la Policía de San Pedro cuando trataba de robar un auto BMW fue identificado por la autoridad y se reveló que un cómplice huyó y el decomiso de un vehículo que traían, el cual usaron en un robo a residencia un día antes en el mismo municipio.El sospechoso se llama Carlos Eduardo N., de 34 años, quien tiene su domicilio en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.De acuerdo con los datos proporcionados, mediante las cámaras del C-4 sampetrino se detectó el auto Jetta blanco en el que andaban por la Avenida Gómez Morín y Mont Blanc, en la Colonia Valle de San Ángel.El vehículo, con placas de Nuevo León, contaba con reporte de uso en un robo a domicilio el sábado, pero no se reveló en qué sector de San Pedro ni el monto.Policías municipales le marcaron el alto al conductor, pero no obedeció la orden y desató una persecución.El auto fue seguido por la calle Notre Dame y luego por Toulose, la cual no tiene salida, por lo que Carlos Eduardo y su cómplice se bajaron para escapar a pie.La persecución continúo y Carlos Eduardo se metió a una casa en la calle Privada Encinos, en el sector Carrizalejo, donde despojó a una mujer de las llaves de un vehículo BMW en el que trató de huir.Sin embargo, fue rodeado por los uniformados y finalmente sometido, alrededor de las 19:30 horas del domingo.Mientras que el cómplice no fue localizado por la autoridad.El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para seguir con la investigación.