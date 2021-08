Identifican a pareja ejecutada

01 min 30 seg

Christian Lara

Hora de publicación: 14:33 hrs.

El hombre y la mujer que fueron ejecutados anoche en la Colonia René Álvarez, en el norte de Monterrey, fueron identificados por las autoridades.En el ataque, reveló una fuente, también resultó otro hombre lesionado, quien fue trasladado en un auto particular al Hospital Universitario.Añadió que el hombre fallecido fue identificado como Miguel Ángel Niño, de unos 45 años, mientras que la mujer fue identificada extraoficialmente como Mayra Alejandra Escasárcega López, de 30 años.El informante reveló que el herido fue identificado como Ramón Ontiveros Castillo, de 46 años, quien fue auxiliado por familiares antes de la llegada de policías y rescatistas y trasladado al Hospital Universitario.El ataque fue reportado a las 22:40 horas del viernes afuera de una casa ubicada en la calle Soya, en el mencionado sector, donde fueron sorprendidos los ahora occisos por pistoleros que les dispararon desde un auto en movimiento.En el lugar trascendió que Miguel se dedicaba a la recolección de material para reciclar y no tenía domicilio fijo mientras que la mujer no era conocida por los habitantes de la zona.Las autoridades investigaban el vínculo entre ambos y el móvil del ataque.