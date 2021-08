Ignoraron a trabajadores en acuerdo con Tridonex

Verónica Gascón

Hora de publicación: 05:00 hrs.

El acuerdo al que llegó el Gobierno de Estados Unidos con Tridonex para solucionar las quejas laborales en su contra es arbitrario porque no se tomó en cuenta a los trabajadores, aseguró la abogada Susana Prieto.La representante legal de los trabajadores de la empresa de autopartes señaló que el acuerdo de reparación no es justo porque si bien se contempla una indemnización para los empleados que fueron despedidos, no se habla de una reinstalación en el puesto de trabajo, que era la demanda original."El Gobierno de Estados Unidos cometió un acto de arbitrariedad porque no consideró a los representantes legales de los trabajadores, que soy yo. Pero sí me consideraron para que les desahogara todas las pruebas, para llevar a cabo las sesiones de interrogatorios de trabajadores, a los que están dentro de la empresa, a los que fueron despedidos, a los que se les violaron derechos."Todo el caso lo organizó el departamento de Estados Unidos con las pruebas que les proporcionamos los trabajadores y el jurídico y ahora está tomando una decisión sin tomar en cuenta a los trabajadores", comentó en entrevista.Antes de que EU pidiera activar el panel de solución de controversias, en el marco del T-MEC, lo que hizo fue tratar con la empresa una salida a los reclamos de los trabajadores, por ello, la abogada calificó el acuerdo de una salida política."Estados Unidos lo que hizo fue decirle a la empresa tú sabes que hay violación a la libertad y a la democratización sindical de los trabajadores, sabes que tengo las pruebas, dame un acuerdo para resarcir el daño a los trabajadores y pactaron el acuerdo entre el Gobierno de EU y la empresa sin la intervención de los trabajadores", reiteró.Con respecto a la indemnización que tendrá que pagar la empresa a 154 trabajadores por montos que llegan a los 600 mil dólares, la abogada aseguró que con ello se estará dando por terminada la relación laboral."No tengo la menor idea de dónde están sacando esa cantidad. Ellos están hablando del pago de indemnizaciones, es decir, dar por terminada la relación obrero patronal, a lo cual no tienen derecho."Hay 84 trabajadores que tienen demandas interpuestas por reinstalación y que ya no habían aceptado el pago de indemnización sino que lo que querían era el ejercicio del cumplimiento de su contrato y continuar trabajando en la empresa, el Gobierno de Estados Unidos y la empresa están cambiando la acción por el pago de indemnización y pago de salarios caídos y diciendo no a la reinstalación. No están facultados para hacerlo", subrayó Prieto.