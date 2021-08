Ilusiona en Raya2 llegada de Suazo

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 16:40 hrs.

Michel Rodríguez, volante de Raya2, dijo que si Humberto Suazo llega a reforzar al equipo podrán aprenderle mucho.Aunque aún no es oficial, el chileno llegará el equipo de la Liga de Expansión del Monterrey.Suazo ya rescindió su contrato con el equipo La Serena de Chile y a sus 40 años vendrá a jugar por lo que resta del torneo con el equipo que dirige Aldo de Nigris, con quien hizo época en la delantera del Monterrey entre el 2009 y 2013."No había escuchado eso, pero nos da ilusión que un ídolo o referente del club, como Humberto y ahora tenemos a Aldo, nos da ilusión y para aprender muchas cosas tanto de Humberto como Aldo, que le aprendemos mucho", dijo el habilidoso volante de 21 años de edad.Sobre el paso actual del equipo, que suma 1 triunfo, 2 derrota y 1 empates, Rodríguez dijo que han tenido un buen accionar, pero que les alta culminar con triunfos."Hemos tenido una plática con Aldo y es cierto que no nos hemos traído la victoria, pero nos quedamos contentos con el funcionamiento. Un poco descontentos por el resultado (ante Venados), pero creemos que si seguimos por esta línea vamos a estar más cerca de ganar".Del rival que tendrán este miércoles en casa, el Club Celaya, aseguró que es un equipo de experiencia."Sabemos que es un rival complicado, que está peleando los primeros puestos, pero lo más importante el día de mañana será cómo salgamos nosotros. Podemos salir victoriosos, no será fácil, pero iremos por la victoria el día de mañana (miércoles)"; expresó."Hemos venido de menos a más. Nos costó un poco, era algo nuevo para todos, pero con mucha ilusión lo tomamos y hemos ido agarrando ritmo de juego. Si seguimos así vamos a estar más cerca del objetivo"