Impacta el paro de gas a San Juan Ixhuatepec

03 min 00 seg

Iris Velázquez

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con tanques en mano, al hombro, en autos, microbuses y hasta en bicitaxis, ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México acudieron a gaseras para llevar el servicio a sus casas, misión que no pudieron cumplir, debido al paro de repartidores y comisionistas.Las campanas y los gritos de repartidores no se notaron en calles de la Ciudad de México y del Estado de México, debido a que los miembros del gremio gasero cesaron actividades en inconformidad con que la Comisión Reguladora de Energía haya fijado precios máximos del servicio.Al notar la ausencia de despachadores, vecinos de Tlalnepantla, en el Estado de México, acudieron a San Juan Ixhuatepec, popularmente conocida como San Juanico, zona de gaseras, para buscar abasto de gas.Ascensión Ávila, ama de casa, recorrió cuatro gaseras de la zona en busca de gas LP, pues no tenía para cocinar, ni calentar el agua."No sé el motivo ni la razón, pero veo que no soy la única, hay mucha gente con esta situación y es algo muy impactante ahorita saber con qué no vamos a poder contar con qué cocinar. Que nos den solución a esta situación", dijo la vecina de la colonia La Presa.La demanda de servicio creció conforme transcurrieron las horas, afirmaron empleados de las gaseras instaladas en Avenida San José.En Gas y Servicio S. A. de C. V, los agentes de seguridad que resguardaron las puertas repetían cada 10 minutos: "No hay servicio. Hasta nuevo aviso".En tanto, José Rodríguez, habitante de Ecatepec, se trasladó a Tlalnepantla, después de recorrer la zona de gaseras de su municipio, visitar cuatro y no tener éxito.Las gaseras en la zona de Tlalnepantla cerraron sus puertas. Detrás de éstas, repartidores y comisionistas esperaron respuesta de los dueños de las empresas, quienes comentaron que dialogaron con autoridades sobre las afectaciones.Sobre el paro, no todos estuvieron de acuerdo, comentó un comisionista que pidió el anonimato."La instrucción fue que paremos, pero muchos ganamos por día. Nos hemos estado ajustando a su baja de precios, semana tras semana, y entiendo que esto va a continuar, pero, mientras, hoy no ganamos nada", reprochó.Otra empresa que cesó labores fue Vidrio Gas, con sede en Nicolás Romero, Estado de México. Sus empleados comentaron a clientes que no surtirían el servicio, debido a un paro nacional."Con esto de que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) bajó el precio del gas, pero las empresas tienen que tener ganancias y el Presidente no quiere hablar con los de las gaseras."La empresa tiene que tener alguna ganancia, si no, con qué paga empleos, gasolina y todo lo que tiene que utilizarse para poder dar servicio", señaló un empleado.En la Colonia Ampliación San Juan, en Gustavo A. Madero, al interior de la empresa Flama Azul, las pipas quedaron estacionadas.