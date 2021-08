Impulsa TIPAT importaciones desde Vietnam

Frida Andrade

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La combinación del fortalecimiento del Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y la constante actividad económica de Vietnam, pese a la pandemia, impulsaron las importaciones que México hace de ese país.Las compras mexicanas de bienes provenientes de Vietnam en 2020 aumentaron 9 por ciento, lo que significó un valor de 6 mil 619 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE).Entre los productos que más se importaron destacan los del sector electrónico, textil y calzado, refirió Miguel Ángel Landeros, Cónsul Honorario de Vietnam por el Gobierno de ese país para Jalisco, Colima y Nayarit.El TIPAT entró en vigor desde el 30 de diciembre de 2018 y hay efectos de este pacto comercial, informó Landeros, quien también es presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) de Occidente."Nosotros ya sabíamos que iba a pasar esto, traíamos un problema serio: no tenemos una política industrial que nos ayude a ser más competitivos, sobre todo a las pymes."Entonces hay sectores muy concretos que se van a ver afectados, uno de ellos es el mueblero que metió casi nada de salvaguardas en este TIPAT y otros que van a defender lo que puedan, pero de todos modos la tenemos difícil porque son sumamente competitivos", explicó Landeros.En México, agregó, las empresas grandes son más competitivas que las pymes, frente a Vietnam, pero la gran mayoría se concentra en estas segundas; en cambio, en el país asiático tanto grandes como pymes son eficientes.Aunado al TIPAT (también conocido por sus siglas en inglés como el CPTPP), el crecimiento económico que continuó desarrollando Vietnam durante la pandemia impulsó sus exportaciones."Vietnam no paró de trabajar, ellos utilizaron el sistema de 'si quieres entrar a mi país has cuarentena 14 días, seas vietnamita o seas extranjero, pero nunca voy a cerrar las fronteras y no vamos a dejar de trabajar' y ellos siguieron trabajando", detalló Landeros.Incluso ampliaron sus turnos para continuar su producción en fábrica."A pesar de que tenía que haber menos trabajadores, ellos operaron durante las 24 horas, o sea ampliaron los horarios para compensar, pero no sería suficiente sino se entendiera que ahora ya estamos en un esquema de competencia distinto con la entrada de ellos al TIPAT", concluyó.Además de Vietnam y México, también se incorporaron nueve países más, por lo que a este pacto, del cual salió Estados Unidos, también se le conoce como TPP 11.