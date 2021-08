Impulsan tecnológicas a Wall Street

Reuters

El Nasdaq lideraba los avances en Wall Street el viernes, impulsado por la fortaleza de las acciones tecnológicas, aunque la preocupación por una menor recuperación económica y la posible reducción de estímulos hacían que el Dow y el S&P se encaminaran a su peor semana desde mitad de junio.El Dow Jones sube 0.53 por ciento, a 35 mil 079 puntos, el S&P suma 0.57 por ciento, a 4 mil 431 enteros, y el Nasdaq avanza 0.87 por ciento, a 14 mil 668 unidades.Amazon.com, Apple Inc, Alphabet Inc -propietario de Google-, Nvidia Corp, Microsoft Corp y Tesla Inc, que encabezaron el ascenso récord de Wall Street desde los mínimos pandémicos del año pasado, mejoraban entre un 0.3 y uno por ciento.Nueve de los 11 principales sectores del S&P mejoraban en las primeras operaciones. No obstante el sector energético del S&P acumulaba una caída del 8 por ciento en la semana, en camino a su peor desempeño desde septiembre del año pasado.Acciones relacionadas con los viajes como las líneas de cruceros cedían hasta un 0.6 por ciento, mientras los países asiáticos anunciaban más restricciones drásticas y confinamientos más largos para sus ciudadanos en un intento por combatir un alza en las infecciones causado por la altamente contagiosa variante Delta del coronavirus."Las crecientes preocupaciones por el debilitamiento de la economía, la reducción de estímulos de la Fed y la variante Delta estaban presentes en el pensamiento de los operadores, y cuando mezclas todo eso con un agosto estacionalmente débil y la llegada del periodo de septiembre, el resultado es una de las peores semanas que hemos visto en un par de meses", dijo Ryan Detrick, de LPL Financial.La atención está puesta ahora en la conferencia anual que celebrará la próxima semana la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, a la espera de saber si anuncia sus siguientes pasos.En la semana, el Dow Jones -que incluye acciones destacadas- y el referencial S&P 500 cedieron un 1.5 y uno por ciento, respectivamente, mientras que Nasdaq, con gran peso tecnológico, perdió un 1.3 por ciento, su peor semana desde mediados de julio.