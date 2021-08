Imputan a detenido por feminicidio y aborto

02 min 30 seg

Gabriel Talavera

Hora de publicación: 18:05 hrs.

El hombre detenido el sábado por presuntamente asesinar a una mujer embarazada fue acusado de dos delitos.Oswaldo, de 30 años, compareció ante el Juez de Control que ordenó su captura y el Ministerio Público le imputó los ilícitos de feminicidio y aborto.La víctima es Gloria Estefanía García Lizcano, de 29 años, quien tenía 4 meses de embarazo, y fue asesinada el 30 de julio.Su familia reportó la desaparición, y el 4 de agosto su cuerpo fue encontrado en una casa de la calle Jarica, en la Colonia Lomas de Anáhuac, en Monterrey.La necropsia determinó que la mujer murió a consecuencia de asfixia por sofocación y para ello el detenido y un cómplice usaron una almohada.Tras matarla, metieron el cadáver en una bolsa negra de plástico y la dejaron en la vivienda.Una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Contra la Mujer expuso ante el juez que Oswaldo actuó de manera misógina"Pues realizó conductas de odio hacia la víctima por el hecho de ser mujer, constituyendo así la privación de la vida por razones de género", señaló la Fiscal.Para localizar el feto, el Ministerio Público señaló que se indaga la ubicación de una bolsa negra que fue tirada a la basura.Se presumen que en ella fueron desechados restos humanos que no han sido localizados.Agentes ministeriales buscan un contenedor en el que se depositó la bolsa e indagan el día preciso en el que el camión recolector pasó y se la llevó e investigan dónde fue descargada.También se cuenta con el ultrasonido, análisis y fotos recientes que evidencian el embarazo de la víctima.Además se busca la versión de la química de un laboratorio particular en el que la occisa se realizó estudios.Oswaldo sólo escucho la imputación y no la respondió, y su defensa solicitó más tiempo al juez para ofrecer pruebas a su favor.El juzgador programó una audiencia para el jueves en la que resolverá si lo vincula o no a proceso.