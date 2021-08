Indaga FGR tortura en caso de joven asesinado en Mérida

Abel Barajas

Dialoga madre del joven con Sánchez Cordero

Hora de publicación: 15:20 hrs.

La FGR inició una investigación por el delito de tortura contra quien resulte responsable por la muerte del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, tras haber sido sometido por la Policía de Mérida, Yucatán.La dependencia federal informó que la carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura (FEIDT) y que enviará un grupo de peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial para comenzar las diligencias."Atendiendo a la relevancia y trascendencia social del caso de las agresiones y muerte de una persona en la ciudad de Mérida, Yucatán, y a las diversas denuncias presentadas al respecto, la FGR, ha determinado, este día, iniciar una carpeta de investigación, radicándola en la FEIDT", dijo la Fiscalía."En razón de lo anterior, se ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán, la información respectiva para coordinarse con dichas autoridades en el esclarecimiento de los hechos señalados", agregó.La madre de José Eduardo denunció que su hijo fue detenido el pasado 21 de julio por agentes municipales de Mérida, quienes habrían abusado sexualmente y golpeado al joven de 23 años de edad, hechos que lo llevaron a la muerte, el pasado 3 de agosto en un hospital.El 7 de agosto cuatro policías municipales fueron detenidos e imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada, sin embargo, cinco días después un juez de control resolvió no vincularlos a proceso por falta de elementos y los dejó en libertad.La Fiscalía de Yucatán apeló el fallo del juez y será el Tribunal Superior de Justicia del Estado quien resuelva si procesa y ordena el encarcelamiento de los agentes o, en su defecto, confirma que no existen datos de prueba para sostener la imputación.En paralelo, ahora la FGR también integrará su propia indagatoria por tortura, delito que contempla la prisión preventiva de oficio contra cualquier imputado que sea vinculado a proceso.María Ravelo, madre de José Eduardo Ravelo, dialogó con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la sede de la dependencia.Esto después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara a la funcionaria atender a la señora tras el abuso de los agentes y el presunto encubrimiento de los responsables por parte del Gobierno municipal.Los policías fueron detenidos y después liberados por un juez de control al no encontrar evidencia suficiente de la agresión para vincularlos a proceso.No obstante, este fin de semana, fueron filtrados una serie de videos que dan cuenta de las agresiones de la Policía Municipal al joven, originario de Veracruz.Para la madre son pruebas suficientes de tortura.La señora ingresó a la dependencia por la Calle de General Prim.El 30 de julio, la Fiscalía requirió a la corporación municipal los videos disponibles; no obstante, el comisario director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, envió el 3 de agosto un oficio a Brenda Belén Durán Gómez, Fiscal Investigadora en Jefe del Ministerio Público de la Unidad Investigación y Litigación Especiales en Delitos Sexuales, en el que negó tener videos de los hechos del 21 de julio.El mando dijo que la Calle 69, entre la 62 y la 64 en la Colonia Centro de Mérida, no cuenta con cámaras de seguridad, que en la cárcel sí existen pero sin contar con archivos de ese día, lo mismo que en las instaladas en las patrullas 264 y 269, sistemas que "actualizan" sus videos cada tres días.La Fiscalía mantiene abierta la Carpeta de investigación S1-G2/433/2021.Con información de Benito Jiménez