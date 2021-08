Indagan a todóloga por triplicar precios

02 min 30 seg

Miriam García

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Y va de nuevo.La Fiscalía Anticorrupción abrió ayer otra carpeta de investigación a la empresa Iguana Trading Exporting and Importing por la venta de artículos de limpieza al triple de su valor a la Unidad de Integración Educativa (UIE), dijo ayer Javier Garza y Garza.El titular de la Fiscalía detalló que esa carpeta es independiente a la que, ante una denuncia anónima, ya tiene abierta desde mayo contra esa empresa por la venta de cubrebocas con sobrecosto al Estado y a cargo de negocios con giros distintos a la comercialización de estos materiales."Vamos a proceder a abrir el día de hoy (ayer) una nueva carpeta con relación a esas operaciones con posibles sobrecostos en donde participa esta empresa, ahora en la Secretaría de Educación, y esta es independiente de la que ya tenemos abierta por una denuncia anónima a esa empresa y otra por la cuestión de la venta de cubrebocas", expresó."A partir de hoy ya se abre esta nueva carpeta, que no es lo ideal, porque lo ideal sería que la Contraloría o la Auditoría (Superior del Estado) me dieran los datos, pero como no tenemos esa información, empezaremos de cero."Nos vamos a tardar un poquito, pero ya abrimos esa carpeta, porque no podemos decir 'no' a ninguna línea de investigación".El 9 de agosto se publicó que esa empresa todóloga fue beneficiada con contratos millonarios durante la gestión del Gobernador Jaime Rodríguez y, ayer, que infló al triple los precios de productos de limpieza que vendió por 14.3 millones de pesos a la UIE, encabezada por María de los Ángeles Errisúriz, titular de la Secretaría de Educación.Investigar la "cadena de mando" para determinar si hubo alguna instrucción superior para comprarle artículos de limpieza con sobrecosto a Iguana Trading Exporting and Importing, demandó Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico."Hay que ver si no hubo una instrucción de un funcionario para que se comprara en específico a esta empresa y, entonces, se tendría que estar investigando por parte de la Contraloría, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la cadena de mando y de instrucciones, para definir quién dio la instrucción para que se contratara a esta empresa", exigió."Si el funcionario que participó en todo el proceso recibió instrucciones de un nivel más arriba, yo creo que es tiempo de que salga y se acerque a las autoridades y explique la situación, (que diga) quién le dio la instrucción, quién lo obligó a hacer esa compra con un proveedor cuestionado".