Indagan como desapariciones sólo 3.5% de casos

02 min 00 seg

César Martínez

Hora de publicación: 13:47 hrs.

Entre 2018 y 2020 han desaparecido más de 23 mil personas en México, sin embargo apenas 811 casos, es decir el 3.5 por ciento, fueron registradas como víctimas de desaparición forzada o de desaparición cometida por particulares, de acuerdo con un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).Con base en solicitudes de información, la organización detectó que de las 23 mil desapariciones reportadas en la actual Administración federal apenas un tercio de ellas son investigadas por las Fiscalías de los estados bajo supuestos de algún delito."Las desapariciones no se están investigando como delitos de desapariciones, la mayoría están uno de dos supuestos, o se están investigando como otros delitos o no se están investigando como delitos", explicó Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA."Hay problemas graves en ambos casos: si están como otros delitos, por ejemplo privación ilegal de la libertad, entonces las investigaciones estarán fragmentadas y no estarán en la Fiscalía especializada; y si no se están investigando como delitos, más difícilmente habrá justicia".La Ley General en materia de Desaparición de Personas, que entró en vigor a inicios de 2018, obliga a las autoridades a investigar cualquier caso sospechoso como una desaparición, lo que el informe de WOLA demuestra que no se está aplicando."Eso al final se traduce en la impunidad y mientras siga la impunidad como regla, va a seguir la crisis; terminar con las desapariciones empieza por la justicia", agregó Brewer.De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualmente en México hay más de 90 mil personas desaparecidas, principalmente a partir de 2006, cuando el entonces Presidente Felipe Calderón comenzó el combate frontal a los grupos del narcotráfico.Brewer recordó que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) -que agrupa a las Fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República (FGR)- no estuvo de acuerdo con e Protocolo Homologado de Búsqueda y que la FGR intentó salirse del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas."Si la postura de la Fiscalía fue que no le correspondía coordinar la búsqueda, sino que su misión es investigar delitos, pues a nivel nacional esa misión muchas Fiscalías no la están cumpliendo", refirió.