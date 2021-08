Indigna Salud con clausura al Americano

Daniel Santiago

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con estrictos protocolos sanitarios, que incluyeron pruebas antiCovid, grupos reducidos, distanciamiento social, toma de temperatura, cubrebocas, entre otros, el American School Foundation of Monterrey abrió ayer por la mañana para actividades preliminares rumbo al inicio del ciclo escolar.A las 16:10 horas, no obstante, el equipo de la Secretaría de Salud del Estado, que encabeza Manuel de la O, decidió clausurar el también conocido como Colegio Americano porque presuntamente una niña tomaba clases presenciales y había globos en la entrada del kínder.La clausura provocó la indignación de la comunidad estudiantil, que reclamó que se acusaran clases, cuando la jornada de ayer tenía un fin distinto, y, ante las fuertes medidas sanitarias -incluso avaladas por la Secretaría-, se recurriera a señalar unos globos.Molestó, además, a padres de familia, como del movimiento Abre Mi Escuela, que piden un regreso a las aulas con protocolos y voluntario, posición que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador para reabrir los planteles "llueva, truene o relampaguee"."Se encontró evidencia de una niña tomando clases presenciales", consta en el acta de verificación sanitaria No. 1902348-3214 hecha al colegio ubicado en Santa Catarina, de la que EL NORTE tiene copia."Se constató que había globos en la entrada del área de preescolar", añade. "Se procedió a suspender las actividades y trabajos".El Colegio buscaba ayer que maestros y estudiantes realizaran trabajo socioemocional de manera presencial como preparación al inicio del próximo ciclo escolar, marcado para el 30 de agosto.La jornada es llamada "Meet your teacher's day", cuando los alumnos conocen a sus profesores.En preparación, por ejemplo, el Americano informó que el viernes aplicó pruebas Covid a 651 empleados y se registraron cero casos."Todos los que asistieron presentaron una prueba Covid negativa", dijo un padre de familia. "Se respetaron los lineamientos de aforo y medidas sanitarias, las cuales fueron previamente inspeccionadas y autorizadas por la Secretaría de Salud".La clausura se aplicó desde preescolar hasta la preparatoria -nivel sí autorizado por el Estado-, y en todas las instalaciones de la escuela privada, como áreas administrativas y estacionamientos, pese a no estar involucradas en la presunta infracción.El Colegio, que atiende a más de 2 mil 400 estudiantes de 17 países, informó que trabajará para reabrir lo antes posible, mientras que De la O aseguró que sus inspectores detectaron actividades prohibidas.