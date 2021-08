¿Inexplicable?

Haciendo cuentas, el resultado de Afganistán parece no cuadrar: el país más poderoso del mundo es derrotado por los talibanes con una fracción de soldados medianamente equipados. EUA termina con el ojo morado y exhibido. 20 años, 100 billones de dólares (1 trillón, métrica estadounidense), ¿se evaporaron?



Los talibanes apenas reunían 80,000 soldados, subinvertidos, pero motivados peleando por su causa; en contraste, los soldados del Gobierno afgano, entrenados y equipados por EUA, sumaban 300,699 (Wintour/The Guardian).



¿Para qué tantos muertos? Más de 2,000 norteamericanos y 117,000 afganos (The Economist/Ago 2021).



Blinken, Secretario de Estado de EUA, en tono defensivo aseguró que intervenir en Afganistán fue con el fin de acabar con Al-Qaeda y Osama Bin Laden; pero esto ocurrió hace 10 años.



Qué equivocado estaba el Presidente Biden en decir que no había forma que "los talibanes derrotaran a un ejército numéricamente superior y entrenados y equipados por ellos". Esto nos recuerda a la de Vietnam y debatiblemente a la de Iraq.



En Vietnam, simplemente no pudieron con una pequeña guerrilla, en comparación; en el caso de Iraq, ni aparecieron las armas de destrucción masiva ni mejoraron las cosas tras Saddam Hussein, al contrario, se destapó la caja de Pandora.



Éstos son ejemplos de decisiones dramáticamente erróneas, donde potencias mundiales con todos los recursos posibles, fallan en sus intervenciones, en razón de que no entienden la cultura ni las sutilezas sistémicas, además de que vienen desde una posición de arrogancia y falta de diagnóstico.



El mundo está lleno de soluciones para problemas que no existen y de acciones dramáticas irrelevantes. El verdadero problema es cuando se concluye sobre el problema equivocado, y las decisiones y los recursos se despliegan sobre una prioridad errónea.



Lo anterior se puede asemejar a los fracasos de corporativos grandes, que llegan con abundantes recursos a conquistar un país o incursionando en nuevos negocios.



Algunos ejemplos de fallas y problemas "inexplicables" empresariales: Target fracasa al querer entrar en Canadá, Home Depot en China, Best Buy en Reino Unido y México, Walmart en Alemania y Japón, Starbucks en Australia, Tesco en EUA.



Las políticas gubernamentales también están expuestas a intentar solucionar problemas equivocados o los problemas correctos, de manera equivocada.



El Seguro Social mexicano, bien intencionado en sus orígenes, ahora es un monstruo ineficiente que no puede atender con agilidad los requerimientos de salud de la población.



Lo anterior se complica cuando el Gobierno actual decide cancelar el Seguro Popular y romper la anterior cadena de distribución de medicamentos, para "centralizarla" y "acabar con la corrupción"; lo que ha logrado esta iniciativa es dejar sin servicios de salud y medicamentos a millones de mexicanos.



También decide montar el Banco del Bienestar que ya empezó con pérdidas millonarias y pronto se convertirá en otro barril sin fondo, al tiempo que Pemex y CFE seguirán su trayectoria hacia el precipicio.



Se aprecia también en la lucha contra las drogas: no es que las drogas "lleguen", es que las demandan y las pagan bien. Lo mismo pasa con el número de inmigrantes entrando a EUA: no es que los "invadan", es que los demandan y les pagan bien.



Lo contra-intuitivo ocurre cuando las decisiones producen resultados inesperados, incluso ilógicos. Aquí algunas ideas sencillas de articular, pero difíciles de apreciar en la vida real:



1. Se confunde el síntoma con la causa.



2. La causa y el efecto suelen estar separados en el tiempo y el espacio.



3. Un evento tiene efectos múltiples.



4. Una solución genera problemas nuevos o se convierte en el problema del futuro.



No hay peor problema que cuando se trabaja sobre el problema equivocado. Pensar bien y acertar es más importante que hacerlo bien.





