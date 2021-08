#InfanciasTransYa

El pequeño vestíbulo "Villa y Zapata" del Congreso de la CDMX ha sido el escenario de muchas celebraciones de avance de derechos en la capital del país. Ahí colectivas feministas y aliados han aplaudido la regulación de la interrupción legal del embarazo. Colectivos LGBT hemos arropado la aprobación de la ley Razú de matrimonio igualitario, la de identidad de género, la prohibición de terapias de conversión. Ahí grupos de protección de animales no humanos también han vitoreado leyes que prohíben el maltrato animal. El recinto de Donceles ha sido el epicentro de las leyes de vanguardia de derechos en la ciudad capital más grande del mundo que habla español. Ayer ahí mismo entregamos más de 50 mil firmas, recopiladas en la plataforma de Change.org, para exigir que se descongele y apruebe la ley de infancias trans, presentada hace ya más de 20 meses.



La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ha dado su apoyo público al reconocimiento del estatus civil de las personas trans en los registros civiles de la ciudad. Lo hizo durante la conmemoración del día internacional contra la homo-lesbo-bi-transfobia, el 17 de mayo del 2020, y también en la marcha digital del orgullo LGBT, en junio del año pasado. A su vez, Martí Batres, el nuevo secretario de Gobierno de la CDMX, ha sido un aliado de las causas de la izquierda progresista en el Senado y en su trayectoria cercana a diversos movimientos sociales. Sin embargo, el Congreso de la CDMX tiene congelada la iniciativa de infancias trans que fue redactada durante el primer Parlamento de Mujeres, en octubre de 2019. La iniciativa fue adoptada por legisladores de Morena, como Paula Soto y Temístocles Villanueva. Fue presentada y dictaminada en comisiones a favor desde diciembre de 2019 y permanece ahí sin ser revivida.



Hay mucha desinformación en torno a la iniciativa. Sus detractores, principalmente el PAN, el PES, algunos del PRI y hasta un sector del PRD, la tienen congelada. La iniciativa no tiene nada que ver con terapias hormonales ni con cirugías de reasignación sexogenérica. La iniciativa de infancias trans solo busca que menores puedan acceder a documentos de identidad en donde aparezca el nombre y el género con los que se identifican. Ni siquiera es un cambio de apellidos, solo en los nombres. Esto es cambiar en un papel el sexo asignado al nacer para reconocer un derecho, el de la identidad para alguien que busca esa protección legal. Las personas que están en contra de esto piensan que eso no protege a los menores porque "pueden cambiar de opinión". La verdad es que si esto pasa, simplemente se procede a emitir un nuevo documento de identidad y listo.



La Ciudad de México tiene una deuda con las poblaciones trans. Desde 2014 se pudo mejorar el trámite para que las poblaciones trans mayores de 18 años puedan acceder a sus documentos de identidad mediante un mero trámite administrativo, pero aún queda pendiente la inauguración de la primera clínica de atención a las personas trans de la ciudad, un compromiso de la misma Sheinbaum con estas poblaciones. Además, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), podría haber entre 81 mil y 183 mil adolescentes con una identidad de género distinta a la que les fue asignada al nacer. Para proteger y reconocer legalmente a este universo de menores urge la aprobación de la iniciativa de infancias trans que la activista Tania Morales, madre de un chico trans, defiende con tanta entrega.



La actual legislatura del Congreso de la CDMX tiene una cómoda mayoría de 34 curules contra las 32 curules de los partidos de oposición. Los 34 de Morena más los 5 asientos del PRD y los 3 del PT suman 42 votos, más que suficientes para aprobar la iniciativa en cualquiera de las dos sesiones extraordinarias que tendrán antes de pasarle la estafeta al nuevo Congreso de la CDMX en el que avanzó la derecha. Morena y la Jefatura de Gobierno de la CDMX tienen un punto para demostrarnos qué tan progresistas son o si piensan escenarios conservadores para el 2024.





Politólogo por The New School for Social Research e Internacionalista por el ITAM. Profesor en la UIA desde el 2007 y en el ITAM (2005-2012). Coautor de varios libros académicos como Same Sex Marriage in Latin America: Promise and Resistance, La política exterior de México y ¿Qué es Estados Unidos? Analista político en CNN y el IMER. Conductor del programa Sin Filtro, en Televisa. Fue Subdirector de la Revista Foreign Affairs Latinoamérica.