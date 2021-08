Infecciones en vacunados

Jaime Sepúlveda y Carlos del Río

en EL NORTE

4 min

Cuando las vacunas contra el COVID fueron desarrolladas, su principal objetivo era que previnieran enfermedad severa y muerte a consecuencia de infección por SARS-CoV-2. Se pensaba originalmente que las vacunas también ayudaban a evitar cadenas de transmisión del virus. Ese optimismo llevó a que las autoridades sanitarias de Estados Unidos (el CDC) recomendaran que las personas vacunadas no tenían que seguir usando cubrebocas. La aparición de la variante Delta en nuestra región hizo que las dichas recomendaciones se fueran al traste. Cada vez es más claro que la variante Delta puede infectar incluso a personas con vacunación completa. Esta variante no solo es mucho más transmisible, sino que las personas infectadas, estén o no ya vacunadas, alcanzan una concentración de virus (carga viral) más de 1000 veces mayor, en comparación a la variante Alfa.



Una investigación reciente del CDC describe un brote de casos de Covid-19 en Provincetown, Massachusetts, en donde ocurrieron 469 casos de Covid-19 durante las celebraciones del 4 de julio. Lo peculiar de este brote es que tres cuartas partes de los casos se dieron en personas completamente vacunadas, y que la mayoría tuvo síntomas. Sin duda alguna este brote fue un evento inusual. Provincetown es un lugar muy concurrido por la comunidad LGTBQ. Miles de personas se congregaron a celebrar las fiestas de Independencia (y la "independencia del COVID"). Los bares y restaurantes estaban a reventar y se dieron otras oportunidades para la transmisión. Este reporte llevó a que algunas voces cuestionaran la utilidad de las vacunas. Justo lo contrario; sin ser perfectas, las vacunas demostraron su gran eficacia, pues sólo cinco personas fueron hospitalizadas y ninguna falleció.



En suma, la mala noticia es la evidencia de que las personas que ya han sido vacunadas pueden infectarse y también pueden transmitir el virus. Sin embargo, queda claro que dicha transmisión es mucho menor en personas vacunadas que en quienes no lo están. Además, hay que poner esta noticia en debido contexto. La incidencia de infección en vacunados es de 1 por 500 personas, y el riesgo de morir es de 1 por 100,000. Todas las vacunas en uso protegen muy bien contra enfermedad severa o muerte. Dicho de otra forma, el riesgo de hospitalización y muerte en personas no vacunadas es 25 veces mayor.



Derivado de este reporte, el gobierno de EUA ha recomendado la vacunación obligatoria en empleados federales y fuerzas armadas. Dicha recomendación ya existe en muchas universidades y empresas privadas como Google, Apple, Amazon y varias más.



Es un hecho que la protección de las vacunas contra COVID decrece con el tiempo (Pfizer 82% a los 6 meses). Como resultado, en Israel ya están vacunando con una tercera dosis de Pfizer a los mayores de 60 años. Esto representa un fuerte dilema ético, cuando la mayor parte de la población en países de mediano y bajos ingresos no tienen acceso a vacuna alguna. Es también una triste paradoja que en EUA sobran vacunas y expira su caducidad sin usarse porque muchos jóvenes y personas de ideología conservadora rehúsan vacunarse, mientras que en partes de África menos de 1% de la población está vacunada.



En México, la situación es muy preocupante. La tercera ola ya alcanzó los niveles máximos de la pasada ola invernal; los casos aumentaron 56% y las muertes 94% en las últimas dos semanas (alrededor de 20,000 casos y 450 muertes diariamente). Estas cifras están muy por debajo de la realidad, pues México sigue siendo uno de los países que realiza menor número de pruebas (1 prueba por 5,000 habitantes; Reino Unido realiza 70 veces más). Además, solamente el 20% de la población cuenta con vacunación completa.



No se entienden las prioridades del gobierno actual. Se usaron 522 millones de pesos en una consulta amañada e inútil, en lugar de adquirir el equivalente de más de 1.3 millones de vacunas. Si se hiciera una consulta popular seria, la población mexicana seguramente exigiría mejor salud y seguridad, abasto de medicinas, vacunación contra COVID para niños mayores de 12 años y regreso a escuelas, pero con niños y maestros bien vacunados.





Jaime Sepúlveda es Profesor Distinguido en Salud Global de la Universidad de California, San Francisco.



Carlos del Río es Profesor Distinguido de Medicina y Epidemiología de la Universidad de Emory @CarlosdelRio7