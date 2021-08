Inicia Estado con taxis verificación de transporte

En la revisión en San Bernabé hay taxis que no son verificados por operar con gas natural o LP.

José Villasáez

10:48 hrs.

El Gobierno estatal inició con la verificación de emisiones contaminantes del transporte público, con chequeos a taxis que acuden a las instalaciones del Instituto de Movilidad en San Bernabé.La verificación se realiza a los taxis que son llevados para las revisiones físico mecánicas de ley, en los patios del Instituto.Inspectores de la dependencia realizan la verificación con dos equipos montados en patrullas.Uno de los primeros taxis revisados resultó con una emisión de dióxido de carbono por arriba de la norma, mientras que otro no pasó en monóxido de carbono.Esta etapa de verificación es solo de prevención, en donde se hacen recomendaciones y exhortos a los propietarios de los vehículos para solucionar los problemas que se presenten.Tras un periodo de revisión, la siguiente etapa será de control, en donde se aplicarán medidas correctivas y sanciones."Mientras sea para realmente mejorar, pues está bien, pero sí me tomó por sorpresa (la verificación)", expresó la propietaria de un taxi revisado.Se informó que la verificación en el Parque Niños Héroes se aplazó para mañana, mientras que otras dos unidades verificadoras trabajarán de forma itinerante.En la revisión en San Bernabé hay taxis que no son verificados por operar con gas natural o LP.