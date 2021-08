Inicia Estado hoy la verificación con seis módulos

02 min 30 seg

José Villasáez y Sara Ochoa

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Con cuatro unidades fijas y dos itinerantes, el Estado arrancará hoy la verificación de emisiones contaminantes del transporte público.Manuel Vital, Secretario de Desarrollo Sustentable, dijo que dos unidades operarán en el Instituto de Movilidad en San Bernabé y otras dos en el Parque Niños Héroes.Las otras dos unidades verificadoras serán itinerantes y visitarán talleres de rutas o empresas del transporte, así como para realizar revisiones en la vía pública, agregó.Camiones urbanos y de personal, taxis, transportes escolares, vehículos de plataforma y unidades de recolección de residuos son el parque vehicular contemplado en el Programa Emergente de Vigilancia Ambiental de Emisiones de Fuentes Móviles de Competencia Estatal.Vital precisó que no serán 75 mil las unidades que podrán verificar, sino un 30 por ciento de éstas, además que, de ese universo hay que descontar los vehículos que operan con gas, pues no son objeto de la revisión.Con la verificación, dijo, también buscan promover el uso del gas natural o LP como combustible para los vehículos, por ser menos agresivo para la calidad del aire."Dentro del programa que teníamos contemplado está el tener una estación fija en San Bernabé, para no tener estas móviles ahí, pero no tuvimos los recursos para hacerlo, la idea es que la próxima Administración pueda tener ahí una unidad fija", explicó.Agregó que dejarán un fondo anual de 80 millones de pesos, producto del cobro al servicio de taxis por plataformas o aplicaciones móviles, para esa estación de verificación.El programa de verificación, recordó, tiene una vigencia de seis meses por ser emergente, y luego será definitivo.Sobre la postura de los transportistas sobre la verificación, Vital dijo que los empresarios mejor deberían darle mantenimiento a sus unidades y cambiarlas a gas.De la Tarjeta Feria, agregó que los transportistas no quieren dejarla porque les representa un negocio de más de 100 millones de pesos al año.Autoridades de Jalisco iniciaron este mes su programa de verificación vehicular, con el que estiman reducir hasta en un 15 por ciento las emisiones contaminantes en la zona metropolitana de Guadalajara.La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial jalisciense estima que el 96 por ciento de los contaminantes en la capital de ese estado y su periferia corresponde a fuentes móviles.En esa entidad, el Programa de Verificación Responsable opera con 12 líneas de verificación en cuatro centros, dos operados por la empresa alemana Dekra, y dos la agencia ambiental AIRE, del Gobierno del Estado.El costo por verificar es de 500 pesos, o 550 si se hace de forma extemporánea, y a partir del próximo mes de enero se aplicará una multa de mil 600 pesos para vehículos con placas locales y mil 800 para foráneos.Jalisco tiene registrados 3 millones 757 mil vehículos particulares, y el 64 por ciento tiene una antigüedad mayor a 15 años.La verificación es obligatoria para los autos particulares, así como para taxis y vehículos de aplicaciones.