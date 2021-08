Inician reparación

de deslave en Constitución

Hora de publicación: 13:42 hrs.

Un año después de haber sido inutilizado, tras los destrozos que dejó en su talud la tormenta "Hanna", comenzaron los trabajos de rehabilitación en los, entre el Puente Azteca y Corregidora, a cargo de expertos de Conagua.Desde el 17 de septiembre del año pasado, la titular de la Comisión Nacional del Agua,, aseguró que cubrirían los daños hidráulicos causados por el meteoro, con un monto de, pero en diciembre era fecha que no se habían liberado los recursos.Por fin, desde hace un mes y medio, la dependencia de gobierno federal inició trabajos en la zona., vecino de la Colonia Torres de Linda Vista, comentó que al fin se ve gente trabajando en los taludes."Tuvimos que esperar un año para que la autoridad hiciera algo, ahora a esperar el tiempo que se vayan a tardar".Agregó que debido a que la mayoría de los automovilistas no se pueden incorporar al carril exprés desde un inicio, se hace un cuello de botella en los carriles normales., vecina de la Colonia Minerva, dijo que entiende que han sucedido otras situaciones donde urgen reparaciones."Pero a nosotros nos tienen olvidados, al momento de reportar a municipio me decían que era un proyecto federal, donde ellos no tenían autoridad".Añadió que después de un año de lo sucedió con "Hanna", es necesario que acaben lo más pronto posible, para habilitar el carril exprés.Durante los días, las fuertes lluvias del meteoro colapsaron vialidades como la Avenida Constituyentes de Nuevo León; además, un deslave en el cauce del Río Santa Catarina causó daños en la gaza que conecta la Avenida Bonifacio Salinas con el carril exprés del Bulevar Miguel de la Madrid, en Guadalupe, que obligaron a cerrar la arteria.Para el 2 de septiembre, se publicó que el tramo restringido abarca de Bonifacio Salinas hasta casi la altura del Puente Constituyentes de Nuevo León, en la división entre Guadalupe y Monterrey, donde fue implementada la conexión provisional de los carriles normales a los exprés.El 6 de septiembre, el Municipio de Guadalupe realizó una adecuación vial para que los automovilistas puedan tener acceso a los carriles exprés, que consistió en retirar los muros y dejar igual.En abril del presente año, el Municipio de Guadalupe rehabilitó la gaza de la Avenida López Mateos y bulevar Miguel de la Madrid."Los trabajos debieron haber empezado desde que el gobierno destinó los fondos, ahora van a tener excusas de entregar la obra por las condiciones climáticas"."Se necesita el carril exprés para que desahogue el tráfico que se hace por el normal"."Por fin veo maquinaria y trabajadores en el lado que se cayó el carril en el Río Santa Catarina, lo malo del asunto es que va empezar la temporada de lluvias que viene en septiembre, donde se les puede dificultar"."Sugiero que se refuerce la parte que se cayó para prevenir que en un futuro vuelva a pasar lo mismo".