Iniciará Samuel proceso de transición

02 min 00 seg

Ángel Charles

Hora de publicación: 11:31 hrs.

El Gobernador electo Samuel García anunció que a partir de mañana arranca el proceso de transición estatal con las áreas de Desarrollo Social y Educación, donde buscarán hacer un corte de caja de la Administración saliente, ver dónde están parados y hacer un diagnóstico para dar las mejores soluciones a la comunidad de la entidad.En una reunión donde dio a conocer el equipo de ambas áreas en el Laboratorio Cultural Ciudadano, el Mandatario emecista detalló que de lunes a jueves atenderán estas dos Secretarías y todos los institutos y organismos descentralizados que abarcan de manera transparente."Queremos tener toda la información, queremos saber dónde estamos parados, que Nuevo León se enteré con cuentas claras el corte de caja del Gobierno saliente y del Gobierno entrante", recalcó García."Sólo así estaremos en aptitud de tener todas las herramientas, condiciones, datos, y sobre todo, evidencia para un nuevo Nuevo León, no más locuras, no más inventos, Nuevo León no merece proyectos 'al a'i se va', menos derrochar el dinero que es escaso."Por eso la transición es completa, integral, es transparente porque necesitamos conocer los puntos finos, los puntos sobre las ies del Gobierno saliente para hacer un diagnóstico, corte de caja y poder construir un nuevo Nuevo León que va superar nuestros seis años de Gobierno".Las reuniones a partir de mañana, dijo, serán abiertas a los medios de comunicación y las transmitirán por redes sociales para que la comunidad las pueda seguir.Incluso, adelantó que no acudirán a las reuniones a pelear, porque la gente quiere soluciones tras la pandemia.Por separado, Martha Herrera, quien encabezará la Secretaría de Desarrollo Social en el nuevo gobierno, afirmó que de entrada tienen dos retos importantes que es bajar la pobreza que subió en este sexenio y erradicar la discriminación al tener la entidad de los índices más altos.Sofialeticia Morales, quien ocupará la Secretaría de Educación estatal, resaltó que el principal reto que tienen es ver qué les entregará la Administración saliente en tema de infraestructura educativa y cómo garantizarán a la ciudadanía un regreso a clases seguro.El resto del equipo de transición que participará en ambas áreas lo conforman Alicia Leal, Frank González, Laura Paula López, María Teresa Villarreal, Melissa Segura, Ximena Peredo, Fabricio González y Armando Estrada.