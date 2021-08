Iniciarán con clases presenciales e híbridas 18% de escuelas

Daniel Reyes

Hora de publicación: 10:32 hrs.

La mayoría de los planteles educativos de nivel básico que inician ciclo escolar el próximo lunes eligió continuar en modalidad virtual, tanto en el sector público como el privado, informó hoy el Gobierno estatal.Según un primer corte, a cuatro días del inicio de clases, el 82 por ciento de las instituciones prefieren seguir con clases a distancia en medio de la tercera ola de Covid-19; 15 por ciento tendrá una modalidad híbrida; y 3 por ciento optaron por clases totalmente presenciales.El Gobernador Jaime Rodríguezadvirtió que los planteles serán cerrados si no respetan las restricciones que incluyen un máximo de tres horas de clase presencial al día."Cada escuela tiene la posibilidad de decidir, así nos lo pidieron", dijo el Gobernador Jaime Rodríguez en conferencia de prensa, "así lo han decidido algunas escuelas, pero será acotado".Acompañado por los secretarios de Salud y Educación, representantes de las asociaciones de padres de familia y los dirigentes del magisterio, el "Bronco" sostuvo que decidieron aceptar las demandas de clases presenciales, pero serán estrictos."No es lo mismo trabajar con niños que con adultos", añadió Rodríguez."Vamos a ser responsables que las cosas se hagan bien, y por eso vamos ser muy estrictos... esto no es un experimento, no se trata que los niños sean conejillos de experiencia, ni podemos arriesgar a los maestros".La Secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, dijo que durante el día se publicará un listado con la modalidad que tendrá cada colegio y escuela para iniciar el ciclo escolar.En la conferencia de prensa no se adelantó cuántos planteles eligieron cada una de las opciones.El Gobernador anticipó que tendrán una vigilancia especial para que todas las instituciones cumplan el horario presencial máximo de tres horas, en el caso de las secundarias, y de dos horas en primaria y preescolar.Añadió que, para poder tener actividades presenciales, los colegios privados tendrán que tener servicio médico para su planta docente y de apoyo."Tendremos supervisores especiales para estar monitoreando que todas las escuelas cumplan", expuso el Gobernador."Si hay algún colegio que no cumpla, será cerrada de manera inmediata".