Intenta ex Presidenta de Bolivia lesionarse en prisión

02 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 14:13 hrs.

La ex Presidenta de Bolivia Jeanine Áñez habría intentado "generarse una autolesión" el sábado en la cárcel donde está detenida, pero su salud está estable, informó el Gobierno."La salud de la señora Jeanine Áñez es completamente estable. Lamento informar al pueblo boliviano que habría pretendido la señora Jeanine Áñez generarse una autolesión en horas de la madrugada del día de hoy", dijo el Ministerio de Gobierno Eduardo del Castillo en una rueda de prensa.La ex Presidenta, que se encuentra encarcelada a la espera de un juicio, fue detenida a principios de 2021 acusada de participar en un golpe de Estado para derrocar al líder Evo Morales en 2019. Áñez niega las acusaciones y dice que es víctima de una persecución política."Tiene unos pequeños rasguños en uno de sus brazos pero no hay nada de qué preocuparse. Son lesiones superficiales que no han generado ningún tipo de herida considerable", agregó Del Castillo.Sin embargo, la abogada de la ex Presidenta, Norka Cuéllar, dijo a la prensa local que Áñez se realizó tres cortes en su muñeca izquierda y uno en su antebrazo, todas lesiones que requirieron suturas."Este es un grito de auxilio de la ex Presidenta. Ella se siente muy acosada", dijo Cuéllar y agregó que padece un cuadro de depresión e hipertensión arterial.Áñez había sido trasladada el miércoles por tercera vez en dos semanas al hospital, donde los médicos dijeron que le hicieron un examen de tórax y que sufría de hipertensión.Posteriormente volvió a la prisión.Más temprano, un funcionario de la Policía boliviana catalogó el caso como "tentativa de suicidio" y dijo que un médico forense estaba evaluando la salud de la ex Mandataria."Está dentro del delito de tentativa de suicidio (...) El médico forense ha llegado al lugar para hacer un diagnóstico a la señora Jeanine Áñez para dar una evaluación del estado en el que se encuentra", dijo Douglas Uzquiano, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a un canal de televisión local.Del Castillo señaló que "esta noticia (de un intento de suicidio) está totalmente descartada".Bolivia ahora está gobernada por el Presidente socialista Luis Arce, quien pertenece al partido de Morales.