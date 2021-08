Investiga T-Mobile posible hackeo de datos

01 min 30 seg

Reuters

Hora de publicación: 14:34 hrs.

T-Mobile está investigando un reclamo en una publicación en un foro en línea que dice que se han violado los datos personales de más de 100 millones de usuarios, dijo la compañía."Estamos al tanto de las afirmaciones hechas en un foro clandestino y hemos estado investigando activamente su validez. No tenemos ninguna información adicional para compartir en este momento", dijo el portavoz de T-Mobile en un comunicado a Reuters.Vice, el medio de comunicación digital con sede en Estados Unidos informó por primera vez las denuncias de una violación de datos. Reuters no ha podido comprobar la veracidad de la publicación del foro.De acuerdo con el reporte de Motherboard de Vice, la publicación del foro no menciona a T-Mobile, pero el pirata informático le dijo a Vice que obtuvieron datos de más de 100 millones de personas y que los datos provenían de los servidores de T-Mobile.Los datos incluían información como números de seguro social, números de teléfono, nombres, direcciones físicas e información sobre licencias de conducir, agregó el informe.En el foro en línea, el hacker solicita 6 bitcoins para un subconjunto de los datos que contienen 30 millones de números de seguro social y licencias de conducir, mientras que el resto de los datos se vende de forma privada, según el informe de Vice.