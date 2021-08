Investigan brote Covid en el reclusorio femenil

03 min 30 seg

Gabriel Talavera y Daniel Reyes

Hora de publicación: 00:00 hrs.

El Centro de Reinserción Social Femenil de Nuevo León, ubicado en Escobedo, enfrenta un brote de Covid-19 con al menos 30 internas contagiadas, aseguraron ayer familiares.Además se aseguró que hay más de 20 casos sospechosos.También existen versiones de que hay personal administrativo contagiado, dijeron fuentes consultadas.El centro, ubicado sobre la Avenida Manuel L. Barragán, tiene en sus instalaciones aproximadamente 400 internas."Ya estamos hablando de un numero considerable de contagiadas", dijo una fuente, "si se confirman los casos sospechosos, estaríamos hablando del 16 por ciento de la población contagiado".Pese al riesgo, advirtieron familiares, no existe fecha precisa para que sean vacunadas y sólo se les asegura que están en lista de espera."No se sabe que están esperando, nadie sabe en espera de qué", dijo otra fuente.El año pasado, señalaron, hubo casos de Covid en los penales varoniles de Apodaca y los reos eran trasladados a un área especial en el Cereso de Cadereyta.Pese a la denuncia, la autoridad estatal no confirmó el brote.La Secretaría de Salud informó que no tenía reporte de los contagios, ni en la Dirección de Epidemiología ni a través de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria.Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Seguridad confirmaron 18 casos sospechosos a los que se les realizaron pruebas rápidas, y al menos una de ellas dio positivo.Desde la mañana de ayer permanecen aisladas.Las pruebas, se detalló, fueron aplicadas por la Dirección de Salud de la propia Secretaría de Seguridad.