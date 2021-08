Johnny Depp, feliz con la decisión de la Corte

Según el portal de noticias Deadline el actor Johnny Depp de 58 años está satisfecho al lograr que la corte de Estados Unidos no desestimara su demanda en contra de Amber Heard.Al parecer Johnny Depp ha dicho que Hollywood lo está boicoteando, sin embargo, no todo está perdido, pues un juez de Virginia acaba de entregarle a la estrella de Piratas del Caribe una gran victoria en su demanda por difamación de 50 millones de dólares contra Amber Heard. Ya persiguiendo una contrademanda de 100 millones de dólares, la estrella de Aquaman intentó una medida en abril para que la jueza principal del condado de Fairfax, Penney Azcarate, desestimara el caso de dos años basado en que su ex esposo perdió un juicio por difamación en el Reino Unido a fines del año pasado contra Rupert Murdoch, debido a que el tabloide Sun lo llamó "golpeador de esposas".