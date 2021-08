Jonronea, produce y anota la del triunfo

Paul Goldschmidt se puso el traje de héroe e hizo todo, para que los Cardenales de San Luis se impusieran este miércoles en extrainnings 3-2 a los Tigres de Detroit.Y es que Goldschmidt pegó jonrones solitarios en la primera y tercera entrada y anotó la carrera que puso fin al encuentro en la décima, gracias a un sencillo de Lars Nootbaar.Goldschmidt recibió un base intencional en el inicio del décimo capítulo y ejecutó un doble robo junto con el corredor automático Tommy Edman, con un out. Nolan Arenado recibió después otro boleto intencional que llenó las bases.Tras una jugada de selección que representó el segundo out, Nootbaar pegó una línea de sencillo al jardín derecho ante el derrotado Michael Fulmer (5-6), para que San Luis mejorara su récord de 11-5 en duelos definidos en innings extra.El ganador del duelo fue T.J. McFareland (3-0), quien resolvió en blanco el décimo episodio y no ha permitido carrera en 18 innings y dos tercios, a lo largo de 12 apariciones en agosto.Con información de MLB