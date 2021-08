Jordan se beneficiará con llegada de Messi al PSG

03 min 00 seg

Francisco Esquivel

Hora de publicación: 13:39 hrs.

Lionel Messi puede convertirse en el salvavidas de la ex estrella de los Chicago Bulls Michael Jordan.Dos de los mejores atletas de la historia nunca habían estado tan unidos como hasta ahora, pues la firma de la "Pulga" con el Paris Saint-Germain también beneficiará al ex basquetbolista y dueño de la marca Jordan, principal patrocinador del jersey que portará el astro argentino esta temporada.Al empresario norteamericano le llegó en buen momento la algarabía por el fichaje de Leo, pues según Forbes, en 2020 habría perdido 500 millones de dólares de su fortuna, principalmente por la crisis que provocó la pandemia por el Covid-19. "MJ" pasó de tener 2 mil 100 millones en su cuenta, a 1.600.Sin embargo, el ex basquetbolista habría encontrado en Messi el soporte ideal gracias al convenio que mantiene con el Paris Saint-Germain, que porta el logo que él mismo creó en 1984. En la temporada 2019-2020 las firmas llegaron a un acuerdo por dos años, en el que al "Jump Man" le corresponde el 5 por ciento del costo de la camiseta del cuadro francés.Aunque en un principio, la icónica imagen de Jordan Brand solamente se utilizó en la indumentaria que el conjunto ocupaba para la Champions League, ahora se encuentra en la primera equipación, la que Messi más ha presumido.La relación entre Michael Jordan y el PSG ha sido un ganar ganar, pues el acuerdo potencializó la venta de jerseys del cuadro parisino, que por primera vez en su historia superó las 100 millones de camisetas expendidas en ese calendario.Sin embargo, pesar de que se reportó que Messi habría vendido más de un millón de playeras, el director de planificación de los parisinos Fabien Allegre negó que se haya llegado a esa cifra, no obstante, confió en que se rebasará al final de la temporada, gracias a la oferta de las terceras y hasta cuartas equipaciones."El ritmo de venta es excepcional. Seguramente es el mayor lanzamiento de una camiseta de futbol de la historia. Pero estamos lejos del millón de camisetas. Durante las dos últimas temporadas, fue con cuatro modelos como alcanzamos el millón de camisetas vendidas", dijo Allegre a Marca.El promedio del costo de la playera de la temporada 2021-2022 es de 140 euros, por lo que si se llega mantener la tendencia de los últimos dos calendarios, esta temporada la derrama sería de 140 millones de euros, unos 163 millones de dólares. Si Messi logra que el Paris Saint-Germain venda el doble de lo acostumbrado, se moverían 280 millones de euros.La temporada pasada, el logo de Jordan Brand se mostró en tres de las cuatro equipaciones, es decir, su imagen podría haber estado en el 75 por ciento de las camisetas vendidas, que representan 105 millones de euros. Para esta temporada, la remera de visitante mantuvo la clásica paloma de Nike.Si de ese total, el "Jump Man" recibe el 5 por ciento, esta campaña ingresaría 5.25 millones de euros, unos 6 MDD, aspirando a doblar la cifra gracias al impulso que se espera de la "Pulga"; nada mal para un año post crisis económica.