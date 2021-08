'Jugamos para nuestra gente mexicana'

01 min 00 seg

Jesús Carvajal

Hora de publicación: 17:06 hrs.

El argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori dijo que desea representar de la mejor manera no sólo a la Liga MX, sino al futbol nacional en la primera edición del All Star Game ante la MLS.El delantero de Rayados, máximo goleador histórico del club con 123 anotaciones, dijo que no tienen presión de nada, sólo responsabilidad de dejar en alto el nombre del futbol mexicano."Jugamos para nuestra gente mexicana, para nuestra Liga y lo vamos a hacer de la mejor manera, queremos ganar y lo de la presión, como dijo el 'Profe' (Juan Reynoso), no existe", dijo el "Mellizo"."Siempre desde chicos ya nacemos con esta adrenalina de jugar al futbol, de poder representar, de poder hacerlo de la mejor manera y para mi es un orgullo poder representar a la Liga Mexicana, a mi País, porque soy un mexicano más, me siento un mexicano más y lo voy a hacer de la mejor manera".Funes Mori y César Montes son los dos jugadores de Rayados presentes en el partido a realizarse este miércoles en el Estadio Banc of California, casa del equipo Los Angeles FC.