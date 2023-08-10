Karla Cedeño, Mayra Villarreal, Gaby Tristán, Judith Morin de Aguilar, Ingrid Willars, Rosío Morín, Leonor Morin y Karina Santos Crédito: Nelva Sifuentes
Karla Cedeño, Mayra Villarreal, Gaby Tristán, Judith Morin de Aguilar, Ingrid Willars, Rosío Morín, Leonor Morin y Karina Santos Crédito: Nelva Sifuentes
Judith Morín de Aguilar y Jesús Aguilar Treviño
Leonor Morín, Judith Morín de Aguilar y Rosío Morín
Karla Cedeño, Mayra Villarreal, Gaby Tristán, Judith Morin de Aguilar, Ingrid Willars, Rosío Morín, Leonor Morin y Karina Santos
Judith Morín de Aguilar y Jesús Aguilar Treviño