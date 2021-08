Justifica TEPJF anulación de casillas en Azcapotzalco

César Martínez

Ante los reclamos de morenistas por quitarle la diputación federal en Azcapotzalco, el Tribunal Electoral argumentó que no están aplicando un criterio nuevo, pues es una jurisprudencia que se usa hace casi 20 años.El máximo electoral confirmó que se anularán cuatro casillas del distrito 03, por lo que el triunfo de la morenista Gabriela Jiménez podría revertirse a favor de la panista Wendy González.Sin embargo, el Tribunal realizará el conteo final para definir quién será la ganadora.El viernes, la Sala Superior del TEPJF determinó anular las casillas 61B, 61C-1, 162C-1 y 324C-1, debido a que los funcionarios de esas mesas receptoras no viven en esa sección electoral."La aplicación de la Jurisprudencia 13/2002 es estricta en el sentido de que si una persona que no pertenece a la sección electoral se desempeña como funcionario de casilla, se debe anular la elección. Aunque las personas hayan sido capacitadas por el INE para desempeñarse en otras casillas, al no pertenecer a la misma sección electoral se vulnera la normativa electoral."Se deben anular las casillas y realizar otro conteo para definir qué fórmula es la ganadora. La Sala Superior resolvió siguiendo estrictamente la Jurisprudencia 13/2002, misma que ha sido aplicada por magistraturas anteriores", respondió el Tribunal a los cuestionamientos de morenistas.Después de la determinación del viernes, el líder de Morena, Mario Delgado, y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, criticaron que se le quitara una diputación a Morena."¿Quien gana con el conflicto interno del @TEPJF_informa ? Hoy acaban de quitarle tres diputaciones federales a nuestra coalición. El caso de Azcapotzalco un verdadero robo. ¿Cuantos más veremos en estos días? #QueSeVayanTodos ¡Urge una reforma electoral!", reclamo Delgado en su cuenta de Twitter.