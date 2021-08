Justifica Tesorero retraso en mantenimiento a escuelas

02 min 00 seg

José Luis Marroquín

Hora de publicación: 11:55 hrs.

El Secretario de Finanzas y Tesorero del Estado, Carlos Garza, justificó el retraso que hubo en el mantenimiento a escuelas a pesar de que desde enero cuentan con 150 millones de pesos aprobados por el Congreso local.Tras participar en un foro organizado por el Consejo Nuevo León, Garza admitió que si el regreso a clases presencial es la próxima semana, sí van tarde.Explicó que si la rehabilitación se hacía en mayo y no iban los estudiantes, podrían regresar los daños.Garza mencionó que están en el momento correcto y se está avanzando en el mantenimiento."Entiendo que lo que se puede percibir ahora es que vamos tarde en este tema", señaló, "pero la pregunta es ¿qué es tarde? Si las clases van a regresar en una semana, pues sí, sí vamos tarde, pero si las clases van a regresar en un mes, pues no creo que vayamos tarde, ahí si yo no puedo opinar al respecto."Sí creo que el balance correcto es complejo porque si tu inviertes en mayo en rehabilitar las escuelas, pues en dos meses si no va nadie, pues, se vuelven a caer, por eso ha sido un tema complicado, a lo mejor no habido la comunicación clara."Creo que estamos en el momento correcto porque se está avanzando, a mí me consta, hemos tenido múltiples reuniones para liberar los recurso para el mantenimiento a escuelas, hay 150 millones de pesos asignados".El funcionario estatal mencionó que hasta el momento no se ha requerido una cantidad adicional a los 150 millones de pesos para el mantenimiento a escuelas."Al día de hoy los ejecutores no le han notificado a la Tesorería o a la Secretaría de Finanzas una necesidad adicional", agregó, "me hace suponer que 150 millones puede ser un recurso correcto para mantenimientos."Hay que aclarar que no estamos construyendo escuelas, estamos en mantenimiento de escuelas, algunas requieren ajustes mayores".