Kiev inaugura la Plataforma de Crimea

Emine Dzhaparova

La ocupación de Crimea ucraniana e intento de su anexión por parte de Rusia se convirtió en una de las violaciones más atroces del derecho internacional en la historia reciente.



En el corazón de Europa, una de las potencias militares nucleares mundiales y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, ha ocupado una parte del territorio de un país soberano y ha intentado anexarlo. Violó uno de los principios básicos de seguridad internacional: la inviolabilidad de las fronteras.



En respuesta a esto, se ha creado en la ONU una coalición de los estados que apoyan a Ucrania en la cuestión de Crimea.



La resolución de la Asamblea General de la ONU de 2014 sobre la integridad territorial de Ucrania, apoyada por 100 países, particularmente por Costa Rica, que fue coautor de la resolución mencionada, sentó las bases para la política internacional de no reconocimiento del intento de anexión de la Crimea.



Las resoluciones anuales de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre violaciones de los derechos humanos en la Crimea ocupada y su militarización no dejan ninguna duda sobre la calificación por parte de la comunidad internacional de las acciones ilegales de Rusia como inaceptables.



La agresión posterior de Rusia contra Ucrania ha sido detenida. Sin embargo, la cuestión de la ocupación de Crimea y su regreso a Ucrania aún no se ha resuelto.



El sistema de seguridad internacional con el Consejo de Seguridad de la ONU como piedra angular demostró ser ineficaz cuando un miembro permanente del consejo viola el orden y la ley internacionales. Esto presenta un problema no solo para Ucrania, sino también para toda la comunidad internacional.



Mientras tanto, la situación en Crimea se está deteriorando. Persecuciones políticas, discriminación por motivos religiosos y étnicos, militarización progresiva del territorio ocupado son una realidad cotidiana en la península ocupada.



Por ese motivo, Ucrania ha puesto en marcha la Plataforma de Crimea, un mecanismo consultativo y de coordinación multilateral, multidimensional y de múltiples niveles para liderar el proceso de desocupación de Crimea.



La Plataforma trabajará en cinco áreas principales: política internacional de no reconocimiento del intento de anexión, sanciones, seguridad y libertad de navegación, derechos humanos, problemas ecológicos y económicos causados por la ocupación.



El nivel intergubernamental de la Plataforma de Crimea contará con el apoyo de las dimensiones parlamentaria y de expertos. Ya comenzó el proceso de creación de los grupos de apoyo parlamentario en los parlamentos nacionales y asambleas parlamentarias de organizaciones internacionales.



Unos 180 expertos conocidos ucranianos y extranjeros de 33 países acordaron participar en la red de expertos de la Plataforma de Crimea para brindar asesoramiento.



Hoy 23 de agosto en Kiev se celebra la Cumbre Inaugural de la Plataforma de Crimea. Se espera que durante el evento se adopte una declaración conjunta, que formalizará los acuerdos alcanzados, en particular, dejará constancia de la voluntad de los socios para una acción coordinada encaminada a la liberación de Crimea, su determinación de seguir una política activa y eficaz de no reconocimiento del intento de anexión de la península hasta su total liberación, oposición a los intentos de Rusia de desafiar y cambiar el orden internacional basado en el estado de derecho, instar a la Federación de Rusia a cumplir con sus obligaciones como potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario, etc. La declaración contendrá disposiciones que condenan los crímenes de Rusia en Crimea, el establecimiento oficial de la Plataforma Crimea y formalizará las principales áreas de sus actividades.



En el evento participarán 45 delegaciones a nivel de presidentes, primeros ministros, portavoces de parlamentos, ministros de relaciones exteriores, representantes de la presidencia de organismos internacionales.



Creemos que, junto con los socios de ideas afines, utilizando instrumentos políticos y diplomáticos, lograremos asegurar la desocupación pacífica de Crimea y su regreso a Ucrania.



Sin lugar a dudas, la Plataforma de Crimea no reemplazará y no planea convertirse en un sustituto de las organizaciones internacionales. Continuará el enorme trabajo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania ha estado realizando sobre Crimea durante 7 años en la ONU, la OSCE, el CoE, la UNESCO, la UE y la OTAN. Sin embargo, esperamos que el liderazgo y la coordinación proporcionados por la Plataforma de Crimea conduzcan a un aumento cualitativo de la sinergia y fortalezcan los esfuerzos internacionales; darán un nuevo impulso para fortalecer el trabajo en áreas vitales para la liberación de Crimea, que eventualmente conducirán a su desocupación.





La autora es primera viceministra de asuntos exteriores de Ucrania.



