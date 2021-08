La carretera prometida

01 min 30 seg

Jorge Ricardo

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En El Triunfo, futuro pueblo de la ruta del Tren Maya, los pobladores padecen hasta por la carretera que desde mayo de 2019 el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió reparar.La vía que comunica esta villa con la cabecera municipal está ahora más peligrosa que cuando el Presidente la recorrió un 19 de mayo.Eso era lo bueno de no andar en helicóptero, dijo entonces el Presidente, según la versión estenográfica."Si no vengo por carretera ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo está el camino? Nunca".Los pobladores de este lugar, donde actualmente inversionistas chinos construyen los durmientes del Tren Maya, recuerdan que pocos meses después de la visita del Presidente llegaron máquinas de cuatro empresas. Rascaron algunas partes de la carretera y echaron un "pellejito" de chapopote.El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, supervisó la obra en marzo de 2020, dijo que era un compromiso personal del Presidente, pero después se fueron las cuatro empresas sin terminarla."La dejaron más peligrosa, porque antes ya conocíamos los agujeros", dice Eugenio Alejo Lara, conductor de combi de la ruta El Triunfo-Balancán, que recorre una hora entre selva, baches y pedazos de carretera nueva.Los 20 pasajeros que viajan apretados y sudorosos se ríen, pero a él, que casi va esquivando la carretera, no le causa gracia: hace unos días, asegura, se murió una joven que se estrelló por evitar un bache."¿Será que el Presidente dio la orden, pero no lo obedecieron?", cuestiona Alejo, un ferviente seguidor de López Obrador, pues en la ruta de la villa El Triunfo a Balancán apenas hay un par de máquinas aplanando algo y un kilómetro de pavimento nuevo. Hay terracería, y el pellejito de pavimiento que echaron hace tiempo ya también tiene agujeros nuevos.La promesa de López Obrador fue reparar la carretera con dinero del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, junto con la vía que va a Tenosique, que está peor.En La Cuchilla y El Águila hay partes en que los conductores deben de salirse por la carretera, debido al deterioro del pavimento.Si ya se hubiera arreglado, la ruta Tenosique-El Triunfo se llevaría una hora y no una hora y media, calculó Antonio Molina, chofer de combi.El delegado de El Triunfo --a cuatro horas de Villahermosa, donde estará una estación del Tren Maya--, Javier Pliego, asegura que ya le autorizaron la reparación de la carretera, por lo menos del crucero El Diamante hasta esa villa, pero no le han avisado para cuándo.El pasado 10 de julio, López Obrador regresó a Tabasco a supervisar el Tren Maya, pero no circuló por la carretera de El Triunfo, porque esa gira la hizo en helicóptero.