La crisis del CMLL

El Rompehuesos

en EL NORTE

La salida de talento del Consejo Mundial de Lucha Libre no es una novedad, pero en un par de días, la crisis, esa que las autoridades de la Seria y Estable dicen que no existe, se hizo más latente que nunca.



El martes pasado, el CMLL anunció a través de un comunicado, que la Nueva Generación Dinamita, Forastero, Cuatrero y Sansón, quedaba fuera de la empresa.



Como es clásico en el Consejo, no hubo más declaraciones, los directivos no aparecieron para dar las causas y todo sigue igual, aunque tengan que cambiar la batalla estelar de mañana en la Arena México y varias carteleras más.



La salida de los Dinamita del CMLL incrementa esa lista en la que en los últimos años aparecen nombres como Diamante Azul, Rush, Dragon Lee, Bandido, Puma King y un largo etcétera.



En todos esos casos, los luchadores se van y la empresa de la familia Lutteroth sigue, con altas y bajas, pero demuestra que están por encima de cualquier figura.



Pero en esta ocasión, las cosas no se limitaron a la salida de figuras.



Soberano Jr. publicó en sus redes sociales que el cáncer en el Consejo es Último Guerrero por su favoritismo hacia sus amigos y familiares a la hora de programar.



Pocos se habían atrevido a ventilar los problemas al interior de la Seria y Estable, mucho menos estando todavía ahí, a ver si no amanecemos con que ya le dieron las gracias al Soberano, y aunque el actuar del luchador de Otro Nivel es muy cuestionado por los gladiadores desde hace tiempo, siempre de manera anónima, nadie lo había señalado de tal manera.



Pero, clásico, en el CMLL nadie salió a decir nada sobre lo comentado por el Soberano Jr.



Para colmo, ayer en el noticiero oficial del Consejo se comentó que habría una eliminatoria para sacar al nuevo campeón nacional de peso completo, y de inmediato DMT Azul brincó, pues él es el campeón, tienen el título en su poder, es luchador profesional vigente, no perdió el cinturón en el ring, y al ser un título nacional la Seria y Estable no debería de despojarlo, si acaso la Comisión de Lucha Libre y exponiendo las causas, o es que acaso ¿los títulos nacionales son de una empresa?



Demasiados problemas para la familia Lutteroth en apenas 2 días.



Sé que a los directivos del Consejo no les gusta dar declaraciones, pero ya es necesario que Chavo Lutteroth salga a poner orden porque de lo contrario, el futuro del CMLL está en entredicho.



Está claro que la Seria y Estable ha salido adelante de otras crisis, pero que recuerden la de mediados de los 90, con apenas 2 mil o 3 mil personas los viernes en la México; salieron adelante gracias a que algunas estrellas que se fueron a Triple A regresaron, aún así, sufrieron varios años.



Hoy no es otra empresa en específico la que los mete en problemas, es su relación con los gladiadores y que la opción de ser independientes y trabajar con promotoras de México y Estados Unidos ha seducido a muchas estrellas.



El CMLL necesita hacer un serio análisis de su presente y futuro y cambiar lo que sea necesario, pues de lo contrario dejará de ser la empresa dominante de la lucha libre mexicana.