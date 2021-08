La radio, más viva que nunca

Clara Luz Álvarez

Difícilmente puede quitarse el arraigo a la radio en aquellos que nacimos el siglo pasado, desde Tres Patines, las radionovelas y los noticieros hasta La Hora Exacta de México que, para los que ahora voltean a ver su celular para saber qué hora es, les parece inconcebible que para eso mismo encendiéramos en antaño la radio. La radio AM tenía tal penetración en la sociedad mexicana que cuando inició la radio FM en la década de 1950 todos pensaron que fracasaría. Sin embargo, con los años, la radio FM logró adquirir y retener audiencias y anunciantes. En la euforia del internet como lo de hoy, ¿dónde queda la radio?



Licitación. Además de las 66 estaciones de radio que asignará el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para uso público y uso social, hace unos días anunció el inicio de una licitación de estaciones de radio comercial en AM y FM en distintas localidades y de tamaños diversos en 29 entidades federativas. El IFT estableció incentivos para la participación de nuevos radiodifusores. Dependiendo de la localidad y a partir del cual iniciarán las pujas, los valores mínimos de referencia para obtener la concesión de radio van desde 25 mil pesos en Celestún hasta 12 millones 465 mil pesos en Cancún.



Además, en las bases de licitación se establece un límite a la acumulación que impedirá que un grupo económico adquiera más de 30% de las estaciones de una localidad, contando tanto las estaciones comerciales como las de uso social de las que sea titular. Y aquí surge una pregunta, ¿está justificado que un mismo grupo económico cuente simultáneamente en la misma área geográfica con una estación comercial con fines de lucro y otra que tiene prohibido el lucro y la publicidad?



Publicidad. Después de la televisión, la radio es el segundo medio de comunicación masiva que más recibe publicidad (IFT), aunque los medios digitales están cobrando auge de manera acelerada. Lo cierto es que también la radio está buscando nuevas formas de atraer publicidad, dado que sus radioescuchas acceden por igual a través de un radio, de un celular y a través de los portales de internet.



Radio Digital. La radio digital que da mejor calidad de sonido, más información y permite tener más canales en la misma frecuencia ha sido implementada por grupos radiofónicos como Radiofórmula y Grupo Radio Centro. Un estudio del IFT reveló que no hay ventas de radios digitales y solamente 20% de los modelos de automóviles nuevos tienen radio digital, siendo la mayoría de gama media y alta. Así que a pesar de que la licitación del IFT ofrece un incentivo para aquellos radiodifusores que se digitalicen y difundan su señal simultánea en radio analógica y radio digital, sin radios digitales disponibles de manera generalizada, el esfuerzo de los radiodifusores para implementar el estándar IBOC de la radio digital, pareciera que no tendrá un retorno a la inversión en el corto y mediano plazos.



Radio pública. La función de la radio pública es fundamental en varios aspectos que no podemos pasar por alto. En nuestro País aún hay zonas en las que no llegan otros servicios de telecomunicaciones y durante la pandemia se tuvieron que producir más de 1,854 contenidos educativos para radio en español y otras lenguas nacionales de Aprende en Casa a través del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), que preside Aleida Calleja, mismos que se difundieron gracias a la radio pública. En el IMER y Radioeducación, que dirige Gabriel Sosa, se han incluido voces de las diferentes culturas nacionales, de la diversidad sexual y de personas con discapacidad. La radio pública ha aprovechado las redes sociodigitales para ampliar su audiencia, pudiendo -por ejemplo- acceder a conocer la historia de México en podcasts de la mano del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INHERM), a cargo de Felipe Ávila, que nos llevan a recorrer nuestra historia de manera crítica.



La radio no morirá sino que se convertirá en un medio de acceso multiplataforma.





