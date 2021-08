La 'riega' AyD y deja sin agua a ejidatarios

Emmanuel Aveldaño

Hora de publicación: 05:00 hrs.

En lo que va del año, comunidades ejidales de Doctor Arroyo han acumulado más día sin el servicio de agua potable que los que ha estado disponible, debido a las fallas en la red de Agua y Drenaje (AyD).De acuerdo con los ejidatarios, con las fallas registradas en febrero, mayo y julio acumulan 140 días sin servicio, de los 221 que han pasado este año.Alejandro Varela, de la comunidad Los Cuartos, reportó fallas en el sistema de bombeo de AyD, presuntamente por variaciones de voltaje en las líneas de CFE.Agregó que esto ocasiona que desde hace más de 20 días no tengan disponible el servicio de agua potable."Desde mediados de julio falló el servicio de agua y hasta ahorita no sale ni una gota en muchas comunidades", comentó Varela, "empezando por El Charquillo, Los Cuartos, La Lajita, Puerta de Aguilar y San Ramón, toda esa rancherada está sin servicio."Lo que necesitamos es tener el servicio, que sea continuo, porque las inversiones que se hicieron no costaron cinco pesos... antes fallaba el servicio, pero duraba unos poquitos días y regresaba el agua, ahorita si falla pasan muchos días (sin servicio)", aseguró.La primera falla en el año fue reportada por los ejidatarios en febrero y dejó sin agua potable a los habitantes de la zona durante unos 80 días.En mayo, una semana después de realizar las reparaciones en la red de AyD, el servicio volvió a fallar y dejó por casi 40 días sin agua a cientos de habitantes en Doctor Arroyo.La última falla se presentó en julio, pero los habitantes de las comunidades han podido afrontarla gracias al agua acumulada en las recientes lluvias."Ha llovido poquito, pero eso de la llovedera es voluntad de Dios y el agua potable es un servicio que nos están cobrando, y sin tenerlo, porque los recibos no fallan", señaló Varela."Hemos batallado, pero con el agua de lluvia hemos podido agarrar para limpiar, para los animales, pero el asunto es que el servicio (de AyD) lo estamos pagando".