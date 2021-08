La tercera ola

03 min 30 seg

Álvaro García Parga

Hora de publicación: 05:00 hrs.

Las empresas y el mundo de los negocios en nuestro país se enfilan hacia una nueva etapa de la pandemia. El rápido crecimiento del número de contagios se presenta como una nueva amenaza. A pesar de los aprendizajes que más de 15e meses de luchar contra el virus han dejado en las organizaciones, hoy enfrentamos escenarios distintos a los que previamente conocimos.La primera fase de la pandemia provocó el cierre masivo de actividades económicas a fin de evitar la propagación del virus que ocasiona la enfermedad de Covid-19. En un segundo momento la autoridad permitió que adicional a los sectores considerados como esenciales, otros segmentos de la economía, una vez implementados los lineamientos y protocolos publicados por la autoridad, pudieran reaperturar de manera gradual. Durante la segunda fase las empresas realizaron esfuerzos constantes para lograr mantener abiertos los centros de trabajo, con la permanente amenaza de los cierres ante posibles brotes.La situación que hoy enfrentan las empresas es distinta. Tanto en la primera fase, como en la segunda ola de la pandemia, los centros de entretenimiento, salones de eventos, espacios de culto, y en general los sitios públicos de convivencia social permanecían en su gran mayoría totalmente cerrados, por tanto la fuente de los contagios se daba mayoritariamente en el entorno familiar, que es donde las personas bajaban la guardia, o en los medios de transporte público, utilizados para ir mayoritariamente al trabajo.Hoy la movilidad se ha incrementado y las personas han relajado medidas, tal vez ante el hastío que meses de encierro generó, o quizá por la confianza que el avance, en ciertos segmentos de la población, ha tenido el programa nacional de vacunación.En las empresas la vacunación todavía está muy lejos de cubrir a la totalidad de las plantillas de trabajadores. En su gran mayoría el personal de los centros de trabajo en México cuenta con una edad promedio de 29 años o menos, edad a la cual la vacuna no llega aún, o al menos no en el número suficiente de jóvenes vacunados como para brindar protección a ese segmento de la población trabajadora. Salvo casos excepcionales como el del sector de manufactura de exportación donde en algunas ciudades, particularmente las fronterizas, realizó campañas binacionales de vacunación masiva, en el resto del país y en el resto de los sectores la vacunación aún no llega.Ante la amenaza que las variantes del virus representan para la población, y por tanto para la economía, urge que se actualicen los protocolos y que se establezcan lineamientos para evitar el relajamiento de las medidas. La nueva fase de la pandemia requiere de procedimientos actualizados, si bien las medidas básicas a seguir pudieran ser las mismas, es necesario que se reconozca que esfuerzos, y gastos, en medidas inútiles como los tapetes sanitizantes o la toma de temperatura sin el menor rigor, no ayudan en nada y pueden crear falsa sensación de seguridad.La Secretaría de Salud federal ha anunciado que esta por emitir un próximo acuerdo mediante el cual dará a conocer una nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria Covid-19, al tiempo que abrogará el anterior anexo denominado "semáforo por regiones" en el cual se publicó la estrategia para la reapertura de las actividades en cada entidad federativa.El nuevo acuerdo del Gobierno federal incluirá también un artículo en el que se reconocerá que las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria.Cuidemos la salud y cuidemos los empleos.aagarcia_parga