Lamentan empresarios no ser tomados en cuenta

Amallely Morales

Hora de publicación: 05:00 hrs.

La Asociación de Profesionales en Comunicación Exterior AC (Aproce) señaló que empresas de publicidad están siendo excluidas de la nueva Ley de Publicidad Exterior.El 27 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México envió una iniciativa al Congreso para una nueva ley que contempla anuncios en pasos a desnivel y túneles, en mallas de fachadas, en mobiliario urbano, informes de mantenimiento, así como una Plataforma Digital de Publicidad Exterior y un Padrón de Publicistas.Román González, vocero de la Aproce, explicó que en la propuesta de ley no se incluyeron ninguna de las sugerencias que los empresarios han hecho a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)."Esta propuesta de ley no ataca el origen, no hace nada contra los anuncios ilegales, no respeta los derechos adquiridos de las empresas que estamos establecidas en la Ciudad desde hace tiempo. Tendríamos que estar buscando un paisaje urbano moderno."Creemos que es más fácil reformar la ley actual, pero si las autoridades creen que haciendo una iniciativa desde cero es la manera, está bien. El problema con esta iniciativa es que no lo hace, viola el derecho establecido de empresas que damos trabajo, pagamos impuestos", expresó.Se espera que el Congreso de la CDMX apruebe esta semana la propuesta de ley pues, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el Estado ha gastado más de 7 millones de pesos por retiro de publicidad ilegal tan sólo en un año."La ley debe respetar y reconocer derechos adquiridos, premiar la legalidad, atacar y retirar el origen del problema que son los anuncios ilegales, el cual ahora pretender atacar y atender."Una vez teniendo esto podemos empezar un reordenamiento viable, padrón confiable, pueden ser muchas vías, nosotros estamos abiertos al diálogo con la autoridad", dijo González.Luego de enviar al Congreso su iniciativa para una nueva ley, la Jefa de Gobierno indicó que los retiros de anuncios ilegales se han hecho principalmente en zonas donde se ha detectado alto riesgo por la publicidad colocada.Con la nueva ley, indicó, se busca obligar a los dueños de espectaculares y a quienes pagan por ocuparlos, a que cubran los costos de retirarlos en caso de ser irregulares o se aplicarían sanciones.Aunque hay casos en que personas generan ingresos por permitir publicidad ilegal, como los espectaculares en azoteas, Sheinbaum enfatizó que los 350 anuncios colocados actualmente ya no se permitirán y se buscarán otras posibilidades de anuncios.